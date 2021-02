Amazon Prime Video canceló a Truth Seekers

Truth Seekers ha sido cancelada. La serie centrada en un grupo de investigadores paranormales se estrenó el año pasado, sin embargo, durante esta semana se reveló que Amazon Prime Video decidió cancelar el proyecto y por ende la historia protagonizada por Nick Frost y Simon Pegg no tendrá una segunda temporada.

“Lamentablemente, Truth Seekers no regresará para una segunda temporada”, señaló Nick Frost, el co-creador y protagonista de la serie, en un video compartido a través de su cuenta de Instagram. “Truth Seekers no se ha renovado, lo cual es una patada enorme en la voluntad para mí. Realmente ponemos todo nuestro esfuerzo en esto - nuestro corazón, alma, y sangre en algunos casos - así que no volver es realmente triste para nosotros. Es una pena. Creo que teníamos muchas historias de fantasmas encantadoras que contar, historias que no se contarán. Si te gustó la serie, gracias. Realmente, realmente agradezco su apoyo. Y si no te gustó, bueno, ¿estás feliz ahora? ¿Estás feliz ahora?”

Truth Seekers era escrita y producida por Frost, Simon Pegg, Nat Saunders y James Serafinowicz y, para contar historias sobre un grupo de investigadores paranormales establecidos en Reino Unido, también contaba con actuaciones de Malcolm McDowell (Mozart in the Jungle), Emma D’Arcy (Wanderlust) y Susan Wokoma (Chewing Gum).