Ant-Man and the Wasp: Quantumania y Capitana Marvel 2 planearían comenzar sus filmaciones en mayo

Debido a los ajustes más recientes, todavía faltan un par de meses para que Marvel Studios concrete el postergado estreno de Black Widow. Sin embargo, mientras los fanáticos tendrán que seguir esperando para ver a las aventuras de Natasha Romanoff, la compañía detrás de los Vengadores sigue trabajando en sus próximas entregas.

Así, mientras está claro que actualmente Marvel Studios está en pleno proceso de filmaciones de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor: Love and Thunder y Spider-Man: No Way Home, recientemente se reveló que la compañía también tendría listos los planes para arrancar las filmaciones de otras dos películas: Ant-Man and the Wasp: Quantumania y Capitana Marvel 2.

Si bien aún no hay nada oficial al respecto, desde Production List sostienen que las filmaciones de Ant-Man and the Wasp: Quantumania comenzarían el próximo 31 de mayo y se extenderían hasta el 24 de septiembre de este año. Todo con las ciudades de Londres en el Reino Unido y Atlanta en Estados Unidos como las locaciones para grabar las nuevas aventuras de Scott Lang y Hope Van Dyne.

Por otra parte, Production List dice que Capitana Marvel 2 también comenzaría su rodaje el 31 de mayo. No obstante, el portal no contempla una fecha para el final de las filmaciones de la nueva misión de Carol Danvers y solo plantea que el rodaje se desarrollaría en las ciudades de Londres y Los Ángeles.

Pese a que estos datos obviamente no son oficiales, cobran un poco más de validez al tener en cuenta que Michelle Pfeiffer había señalado que la tercera película de Ant-Man podría comenzar su rodaje en el segundo trimestre de 2021 y que en enero de este año Brie Larson anunció que había comenzado a entrenar con miras a Capitana Marvel 2.

De acuerdo a lo que se sabe hasta ahora Ant-Man and the Wasp: Quantumania será dirigida por Peyton Reed, contará con Jonathan Majors como Kang el conquistador y nuevamente mostrará a Paul Rudd como Scott Lang, Evangeline Lilly como Hope Van Dyne, Michael Douglas como Hank Pym, y Michelle Pfeiffer como Janet Van Dyne. No obstante, esta película aún no fija una fecha de estreno oficial.

En paralelo, Capitana Marvel 2 planea llegar a los cines a fines de 2022 y con Nia DaCosta como directora volverá a mostrar a Brie Larson como la heroína titular aunque esta vez también contemplará a Iman Vellani como Ms. Marvel y Teyonah Parris como Monica Rambeau.