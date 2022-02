Anthony Ramos será parte de Ironheart, la nueva serie de Marvel Studios

Anthony Ramos (In the Heights) será parte de Ironheart, la nueva serie para Disney Plus que llevará la historia de Riri Williams al Universo de Marvel Studios.

De acuerdo a Deadline, Ramos tendría un “papel clave” en Ironheart, sin embargo, por ahora se desconoce cuál será el personaje que interpretará el actor y el principal antecedente sobre su rol en la serie dice que su aparición sería “similar a cómo se presentó a Jonathan Majors como Kang the Conqueror en Loki, donde se espera que no solo tenga un papel importante en esta serie, sino también en futuros proyectos de Marvel”.

Si bien aún no hay una trama confirmada para la serie de Ironheart es probable que esta serie muestre las aventuras de Riri Williams, una niña que en los cómics de Marvel es una verdadera genio que creó una de las armaduras más avanzadas del mundo desde que Tony Stark debutó como Iron Man.

En ese sentido, cabe recordar que Dominique Thorne tendrá la misión de interpretar a Williams y también se espera que el personaje aparezca en Black Panther: Wakanda Forever durante este año antes de figurar en la serie de Ironheart que aún no tiene una fecha de estreno.