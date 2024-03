Anuncian nueva edición de Expogame en Santiago con la participación de Troy Baker

Expogame regresa con una nueva edición en la cual contará con la participación del reconocido actor de voz y músico estadounidense Troy Baker.

Baker conocido por interpretar a diversos personajes de videojuegos, entre ellos a Joel Miller en The Last of Us (rol que encarna Pedro Pascal en la adaptación live-action), y que incluso apareció en la serie de HBO en el papel de James, en el episodio “When We Are in Need”, formará parte del evento que se realizará los días viernes 11, sábado 12 y viernes 13 de octubre la Estación Mapocho.

Esta nueva edición de Expogame además contará con Daisuke Tsuji, actor japonés-estadounidense conocido por darle la voz a Jin Sakai en el videojuego Ghost of Tsushima y al Príncipe Heredero en la serie de televisión The Man in the High Castle, entre otros.

Según se dio a conocer, el evento contará con una serie de actividades, entre ellas Expogame Champions, donde los concursantes participarán de un torneo de videojuegos, cuyo vencedor viajará a Los Ángeles, Estados Unidos, para conocer las oficinas de los creadores de League of Legends y Valorant, Riot Games.

El evento además contará con una aplicación exclusiva llamada Pasaporte Expogame, la cual permitirá acceder a diferentes actividades.

Con motivo de la celebración del décimo aniversario, según señalaron Expogame ofrecerá la Entrada Squad, que permitirá el acceso a 4 personas pagando sólo 3, por un día del evento, entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Del mismo modo, los cosplayers tendrán un beneficio exclusivo y podrán ingresar gratuitamente a través del Cosplay Pass, sólo de 13:00 a 15:00 horas, y a partir de las 15:00 horas contarán con un 15% de descuento en su ticket, en ambos casos deberán realizar una inscripción previa en el formulario que la organización publicará días antes.

Las entradas para Expogame se encuentran disponibles a través de Puntoticket.