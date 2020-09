El beat’em up basado en Scott Pilgrim vs. The World está de regreso, y es que de Ubisoft, en el marco de la segunda edición de Ubisoft Forward anunciaron Anuncian Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition, juego que llegará a fines del 2020.

Según dieron a conocer desde la desarrolladora, la edición completa incluye la remasterización de Scott Pilgrim vs. The World: The Game y sus DLC originales: los paquetes complementarios Knives Chau y Wallace Wells.

“Juega como tus personajes favoritos: Scott Pilgrim, Ramona Flowers, Knives Chau, Stephen Stills y más. ¡Sube de nivel y aprende nuevas habilidades increíbles, desbloquea objetos y modos secretos e invoca poderosos aliados para derrotar a la Liga de los Malvados Exes de Ramona!”, apunta la descripción.

El juego estará disponible para PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.