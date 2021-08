“Bien por ti, Scarlett”: La reacción de Elizabeth Olsen ante la demanda de Johansson por el estreno de Black Widow

Actualmente Elizabeth Olsen interpreta a uno de los personajes más importantes del Universo de Marvel Studios y es que, ante el final de WandaVision y lo que será Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Wanda Maximoff ha tomado protagonismo en el popular universo cohesionado.

En ese sentido, no deja de ser llamativo que la actriz que se sumó al MCU con Captain America: The Winter Soldier y Avengers: Age of Ultron hablara brevemente sobre la disputa legal entre Scarlett Johansson y Disney por el estreno en streaming de Black Widow.

En el marco de su nominación a los Emmys por WandaVision, Olsen recientemente conversó con la revista Vanity Fair y en aquella entrevista donde también participó Jason Sudeikis ambos fueron consultados respecto a sus opiniones sobre el futuro del cine en el contexto de la pandemia.

“Estoy preocupada por un montón de cosas. No estoy preocupada por Scarlett”, dijo Olsen en respuesta a la pregunta que mencionó directamente a la actriz tras Natasha Romanoff. “Pero me preocupa que las películas pequeñas tengan la oportunidad de verse en los cines. Eso ya era algo pre-COVID. Me gusta ir al cine y no necesariamente quiero ver solo a una candidata al Oscar o un éxito de taquilla. Me gustaría ver películas de arte y cines arte. Y por eso me preocupo por eso, la gente tiene que mantener vivos estos cines y no sé cuánto funciona financieramente para estos cines”.

“Espero que haya algún tipo de solución que las empresas más grandes se unan para mantenerlos, al menos en Los Ángeles eso va a suceder. Pero creo que va a ser como solía ser cuando los estudios eran dueños de los cines. Y tengo la sensación de que podríamos volver a que la única forma de mantenerlos con vida sea como bienes raíces muy costosos”, agregó. “Pero cuando se trata de actores y sus ganancias, quiero decir, eso es solo, eso es solo todos los contratos. Así que está en el contrato o no”.

Olsen concluyó sus descargos preguntándole a Sudeikis si él estaba preocupado por Johansson, ante lo que el protagonista de Ted Lasso señaló: “Por supuesto ¿Cómo no lo estaría? Está casada con mi hermano de la comedia (Colin Jost de SNL)”.

“Creo que es muy dura y literalmente cuando leí eso pensé: ‘Bien por ti, Scarlett’”, agregó Olsen.

La demanda de Scarlett Johansson contra Disney alega que la compañía incumplió su contrato al estrenar Black Widow de manera simultánea en cines y Disney Plus con Premier Access ya que ese modelo de lanzamiento no cumpliría con el estreno exclusivo que se le habría prometido a la actriz y también habría perjudicado sus ganancias vinculadas al desempeño de la cinta en taquilla.

Pero Disney alega que todo estaría en regla y recientemente solicitó que esta disputa se resuelva con un arbitraje. No obstante, el equipo de Johansson no está de acuerdo con esa opción y acusó que la compañía estaría “tratando de ocultar su mala conducta”.