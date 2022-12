Bill Murray tendrá un “papel crucial” en Ant-Man and the Wasp: Quantumania según Peyton Reed

Desde que se confirmó que Bill Murray será parte de Ant-Man and the Wasp: Quantumania se ha especulado respecto al papel que tendrá el actor en la próxima cinta de Scott Lang y compañía. Después de todo, Marvel Studios suele incluir a actores de renombre en papeles que son relativamente importantes para la trama y en general están en el lado de los villanos.

Pero hasta ahora los reponsables del MCU no han querido detallar a quién encarnará Murray y el director de la tercera película de Ant-Man, Peyton Reed, solo enfatizó que será un viejo conocido de Janet van Dyne que en última instancia será crucial en esta historia.

“Bill Murray interpreta a un personaje del pasado de Janet van Dyne. Es un papel crucial. Un gran tema en esta película son las cosas que los padres y los niños no se dicen, los secretos que guardan en las familias. En la última película, cuando Hank y Hope rescatan a Janet, el personaje de Evangeline Lilly tuvo esta idea de: ‘Oh, me voy a reunir con mi mamá, esto va a ser genial, vamos a hablar de todo’. Pero, ¿qué pasa si la otra persona, en este caso Janet, levanta un muro y tal vez no se siente cómoda hablando de ciertas cosas y no revela ciertas cosas de su pasado? Como sabemos por las grandes historias, puedes dejar atrás el pasado, pero el pasado siempre encontrará la manera de volver a aparecer. El personaje de Bill representa eso en esta película”, indicó Reed a EW.

Recuerden que en el mundo de las películas de Ant-Man el personaje de Michelle Pfeiffer pasó décadas atrapada en el Reino Cuántico y hasta ahora ha contado poco y nada sobre su estancia allí. En ese sentido, es fácil especular que la historia entre Janet y el personaje de Bill Murray será algo que desafiará a la heroína y su familia en un contexto donde Scott Lang, Hank Pym, Hope van Dyne, Cassie Lang y la propia Janet quedarán atrapados en ese mundo subatómico y deberán enfrentar la amenaza de Kang elñ Conquistador.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania se estrenará en febrero de 2023.