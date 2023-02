Borradores de Venom: Let There Be Carnage incluían escenas más extensas con el Spider-Man de Tom Holland

Uno de los momentos más llamativos de Venom: Let There Be Carnage sin duda fue su escena post-créditos que llevó a Eddie Brock y el simbionte a un universo distinto al suyo para tantear un potencial encuentro con el Spider-Man del MCU que es interpretado por Tom Holland.

Aparentemente esa escena se resolvió con otro momento post-créditos en Spider-Man: No Way Home, pero aunque aún no está claro si eso será todo lo que se hará con aquella trama, el director de Let There Be Carnage recordó que inicialmente consideraron otras versiones de la secuencia.

En una entrevista con GQ el director Andy Serkis dijo que el cameo del Spider-Man de Tom Holland en Let There Be Carnage implicó varias negociaciones y por ende se realizaron varios borradores para descifrar qué incluiría.

“No estaba seguro del nivel de participación que ese mundo tendría con nuestro mundo”, dijo Serkis. “Había borradores que tenían más, un poco más, del otro. Lo tácito. Fue muy, muy cuidadosamente elegido”.

Si bien Serkis comandó Venom: Let There Be Carnage, esa escena fue realizada por Jon Watts, el director de Spider-Man: No Way Home. No obstante, antes del estreno de la secuela de Venom el también actor ya había indicado que Spidey fue considerado para esa cinta.

“Hubo momentos en los que él (Spider-Man) iba a estar en la historia, potencialmente, y luego no lo estaba. Pero decidimos que queríamos examinar realmente al universo de Venom primero. Así que mientras pasábamos por el rodaje principal tuvimos que tener las discusiones inevitables, pero no fue hasta muy, muy tarde que llegamos a la noción precisa del teaser que queríamos colocar allí”, dijo Serkis en ese entonces.

Mientras el futuro de Venom en relación al MCU es incierto, Tom Hardy ya estaría trabajando en Venom 3.