Ya comenzaron los trabajos para Venom 3

Kelly Marcel, la guionista que creó la serie Terra Nova, además de la adaptación de películas como Saving Mr Banks, Fifty Shades of Grey, Cruella y las dos películas de Venom, debutará como directora de la tercera entrega basada en el antihéroe interpretado por Tom Hardy.

Aunque por ahora la película no tiene un título oficial, y se desconocen detalles de su historia, el propio Hardy ahora anunció que la película ya comenzó su proceso de pre-producción, por lo que comenzarán a afinar los detalles para una filmación que se espera que sea concretada durante este mismo año.

En esa línea, el anuncio fue acompañado por un video en Instagram de una película anterior de Venom, que da cuenta de las usuales disputas entre Eddie Brock y el simbionte que está en su interior.

La segunda película de Venom, Let there be Carnage, estipuló que Eddie Brock fue transportado momentáneamente al universo de Marvel Studios, aunque su presencia en ese lugar solo dejó como legado un fragmento del simbionte (Tal y como pudo verse en una escena post-créditos de Spider-Man: No Way Home).

De ahí que se espera que la nueva película de Venom se desarrolle en el mismo superado que las dos primeras entregas, mientras no se han dado a conocer detalles sobre qué podría suceder con el simbionte que quedó en el MCU.