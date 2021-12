[Esta nota contiene spoilers de Spider-Man: No Way Home]

Tiempo atrás el propio presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, contó que la realización de la escena post-créditos de Venom: Let There Be Carnage implicó un gran nivel de coordinación entre el equipo de esa película y los responsables de Spider-Man: No Way Home.

Y aunque en ese minuto el mandamás del MCU no entregó muchos detalles de aquella colaboración, ahora se reveló que Jon Watts dirigió la escena post-créditos de Venom: Let There Be Carnage.

En una entrevista con Variety los guionistas de Spider-Man: No Way Home, Erik Sommers y Chris McKenna, abordaron el papel de Venom en la nueva película del arácnido y además de contar que “definitivamente se discutió” una inclusión del simbionte en la batalla final de la película, indicaron que Jon Watts, el responsable de la trilogía de Spider-Man en el MCU, dirigió la escena post-créditos de Venom: Let There Be Carnage donde se mostró cómo Eddie Brock y el simbionte fueron trasladados al universo de los Vengadores.

Por supuesto, considerando que en la trama de Spider-Man: No Way Home se estableció que todos los personajes de las sagas anteriores de Spidey llegaron al MCU porque conocían la identidad secreta de Peter Parker, en el caso de Venom nunca se abordó directamente ese tema y por ende aún existen varias dudas respecto a por qué el simbionte pasó a ese universo en primer lugar.

Así, aunque obviamente desde un punto de vista comercial la explicación es evidente, McKenna aprovechó de justificar esa situación apuntando al diálogo entre Eddie y Venom en la escena post-créditos de la Let There Be Carnage.

“La idea es que el simbionte tiene conocimiento de otros universos. Enterrado en su cerebro hay algún conocimiento de esa conexión (con Spider-Man)“, dijo McKenna.

Por ahora no está claro qué rumbo tomarán las historias de Venom y Spider-Man para la pantalla grande, pero mientras ya habrían planes para Venom 3 y Spider-Man 4, un rumor sostiene que una versión del arácnido podría enfrentarse al simbionte en la cinta que seguirá a Let There Be Carnage.