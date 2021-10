Brendan Fraser será Firefly en la película de Batgirl

El elenco de la película de Batgirl finalmente está comenzando a tomar forma y ahora desde Deadline reportan que Brendan Fraser se sumó a la producción que presentará a Leslie Grace como Barbara Gordon/Batgirl.

Fraser, quien es reconocido por su trabajo en cintas como La momia y George de la jungla y también tiene una historia con las adaptaciones de los cómics de DC por cortesía de la serie de Doom Patrol, tendrá la misión de interpretar al villano Firefly en esta cinta que será dirigida por Bilall Fallah y Adil El Arbi (Bad Boys for Life).

Por ahora no hay muchos detalles sobre la trama de la película de Batgirl, pero tengan en cuenta que Firefly es una figura clave del cómic Batgirl: Year One y recientemente la propia Leslie Grace planteó que esta cinta que contará con un guión de Christina Hodson (Birds of Prey) podría mostrar un historia de origen “locamente oscura” para Babara Gordon.

La película de Batgirl aún no tiene una fecha de estreno, pero tras presentar su primer concepto en la edición 2021 del DC FanDome se espera que llegue a HBO Max durante el próximo año.