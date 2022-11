Call of Duty: Warzone estará offline durante 12 días ante el lanzamiento de su secuela

Warzone 2.0 está a la vuelta de la esquina y desde Activision Blizzard han dado a conocer que el primer Warzone estará offline por 12 días en el marco del lanzamiento de la secuela.

Según detallaron en el blog de Call of Duty, el 16 de noviembre a las 8 a.m. PT el juego dejará de estar disponible y no será hasta el 28 del mismo mes que regresará con sus servicios.

Cabe recordar que el mismo Warzone 2.0 se lanzará el 16 de noviembre, con un nuevo mapa y nuevas características.

De acuerdo a lo detallado en este periodo desde Reven Software “se concentrarán en garantizar que el nuevo ecosistema Warzone 2.0 free-to-play esté funcionando efectivamente”.

Cuando el primer Warzone regrese lo hará bajo el nombre de Call of Duty: Warzone Caldera.