Charlie Kaufman disparó contra “la mierda” que hace Hollywood y el riesgo de la IA

El escritor Charlie Kaufman, reconocido por su estilo único en la escritura cinematográfica, expresó su insatisfacción con el estado actual de la industria del cine durante una masterclass en el Festival de Cine de Sarajevo.

Fue ahí en donde Kaufman criticó el foco de producir películas de baja calidad que generan ganancias rápidas, lo que lleva a los escritores a crear contenido similar.

“A estas alturas, lo único que genera dinero es la basura. Es simplemente fascinante. Hace una fortuna y ese es el resultado final”, dijo Kaufman según consta en IndieWire. “Es muy seductor para los estudios, pero también para las personas que se involucran y se convierten en creadores de esa basura, especialmente si son elogiados por la basura, porque no tienen que mirar hacia adentro o pensar mucho en lo que están haciendo. "

El escritor de películas como “Eterno Resplandor de Una Mente Sin Recuerdos” también recalcó que está preocupado por la amenaza existencial que representa la inteligencia artificial, ya que teme que si los consumidores se conforman con películas mediocres, por lo que los escritores podrían volverse obsoletos.

“Mientras estén en esa arena haciendo esa mierda, entonces también podrías hacerlo con IA”, remarcó el escritor y director. “Una vez que renuncias a eso y permitas que los estudios usen A.I. para escribir su guión, no hay vuelta atrás. Entonces no hay esperanza, porque con la A.I. no se puede crear un momento de humanidad. Mientras la gente lo haga y exista esa lucha, siempre existe la posibilidad de que salga algo que valga la pena para los seres humanos”, agregó.

Pero, en definitiva, Kaufman planteó que “la dieta está tan corrompida”, y lo ha estado por tanto tiempo,. que las opciones no son muchas. “Es como si comes mierda toda tu vida, quieres mierda”, explicó.

“Si comes comida procesada, la anhelas. Y no lo harías si no lo hubieras alimentado toda tu vida. Eso es lo que hace la máquina de películas y lo encuentro realmente ofensivo. Me hace enojar”, finalizó.