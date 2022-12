Charlize Theron aseguró que el trauma y sacrificio que conllevó el rodaje de Mad Max: Fury Road no es necesario para el éxito

El rodaje de Mad Max: Fury Road no fue sencillo y así se ha documentado en una serie de artículos y hasta un libro que han sido publicados desde el estreno de la aclamada película en 2015. Pero aunque debido al resultado final de la cinta no han sido pocos los que han intentado justificar el complejo desarrollo de la entrega más reciente de Mad Max, ahora la propia Charlize Theron enfatizó que el “trauma (y) sacrificio” que conllevó el rodaje de esa apuesta simplemente no sería necesario para el éxito.

Durante una entrevista con The Hollywood Reporter, Theron fue consultada sobre cuánto es verdad y cuánto es mito del detrás de escenas de Mad Max: Fury Road. La actriz que encarnó a Furiosa en la película y experimentó un conflicto con Tom Hardy durante el rodaje no respondió directamente a esa pregunta. No obstante, apuntó a otro llamativo punto.

“Escucha, sé que dije: ‘Oh, como actor, quieres que te desafíen’, pero no quieres que sea tan malo. (Risas.) Fue un largo, largo rodaje. Nunca he hecho nada que requiera ese tipo de resistencia, y no creo que lo haga nunca (otra vez). No sé cómo fue la producción de la precuela, pero quiero creer que fue menos. Y odio decir esto porque nunca quiero alentar a los jóvenes actores o narradores a creer que necesitan trauma o sacrificio porque realmente, realmente no creo que sea necesario, pero hay un poco sobre las circunstancias en torno a esa película que creo que le dio la magia. No significa que siempre tenga que ser así, pero creo que de alguna manera el rayo en una botella que siempre intentas atrapar sucedió en esa película. Pero, hombre, fue jodidamente difícil”, dijo Theron.

Pese a que como señala Theron en última instancia Mad Max: Fury Road resultó de buena manera y sigue siendo una de las mejores películas del último tiempo, la actriz reconoció que no siempre comprendió lo que quería conseguir el director George Miller.

“Realmente nunca aprecié o respeté la visión de George Miller hasta que vi (la película completa y) dije: ‘Oh, Dios mío, esto es lo que estaba en su cabeza todo el tiempo y no podía escucharlo’. Y entonces es la única película con la que digo: ‘Si tuviera otra oportunidad, obtendría un poco más de lo que intentó hacer en la primera’”, explicó.

Pero pese a que a Theron aparentemente le gustaría volver a sumergirse en ese mundo (sin tanto sobreesfuerzo en la producción), por ahora el futuro de Mad Max está en el pasado de la saga y en 2024 se presentará Furiosa, una precuela sobre el personaje de Theron que será dirigida por Miller pero contará con Anya Taylor-Joy (The Queen’s Gambit) como la protagonista.

En ese sentido, Theron señaló que aunque no se ha contactado con Taylor-Joy no estaría molesta por esa cinta.

“No estoy enojada porque (Miller haciendo una precuela en lugar de una secuela). Una de las mejores putas actrices está recogiendo algo que solo imaginé”, dijo Theron. “(Taylor-Joy) no (llamó), pero lo entiendo. Siempre es complicado. ¿Quién quiere levantar el teléfono y decir, como, ¡Oye, vamos a hacer esto sin ti’. Nadie quiere hacer eso. Entonces, lo entiendo totalmente. Y amo a George. Sé que volveré a hablar con él. Creo que fue demasiado difícil”.