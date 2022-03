Chris Pine asegura estar emocionado por el regreso del reparto original del reinicio para Star Trek 4

Cuando Paramount y J.J. Abrams anunciaron una continuación de Star Trek: Beyond en la línea temporal Kelvin, se generó sorpresa tanto para fanáticos como para el reparto original. En entrevista con Variety, el intérprete del Capitán Kirk, Chris Pine, contó su reacción sobre el anunció de la cuarta parte de Star Trek.

“Creo que todo el mundo estaba como, ‘¿Escuchaste sobre esto?’ (entre risas). Por lo general, somos las últimas personas en enterarnos, pero sé que todos estamos emocionados”, dijo Pine. “Cada vez que quieren enviarnos un guión, estamos listos para eso. No hemos visto un guión. No sé nada al respecto”.

Si bien, el guión de Stark Trek 4 no está listo todavía, Pine afirmó que no suele confiar en proyectos que no tienen lista su historia, sin embargo, con la saga de naves espaciales es un caso distinto para él. “No confío en nadie, pero estoy emocionado. Amo la historia. Amo Star Trek. Amo a mi gente”, afirmó el actor.

Rumores sugieren que Chris Pine fue el primero en negociar su regreso a Star Trek. En 2019, él y Chris Hemsworth habrían abandonado las negociaciones para volver a la saga. Abrams había dicho en el pasado que la cuarta parte reuniría a George Kirk (Chris Hemsworth) con su hijo James T. Kirk (Chris Pine).

Star Trek 4 pretende comenzar a filmarse a fines de este año, y según Abrams la película tendrá al “elenco original y algunos personajes nuevos que creo que van a ser realmente divertidos y emocionantes y ayudarán a llevar a Star Trek a áreas que nunca antes habías visto”. La película tiene previsto estrenarse en diciembre del 2023.