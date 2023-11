Co-creador de MediEvil venderá su premio Bafta por problemas económicos

Jay Gunn, uno de los co-creadores de MediEvil, el clásico juego de PlayStation, ha dado a conocer que está sufriendo problemas económicos por lo que venderá su premio BAFTA a ‘Game of the Year’.

Según explicó el desarrollador del juego que tuvo un gran éxito en PlayStation, había sido hospitalizado por estrés y ansiedad ante las preocupaciones económicas que posee a raíz de no encontrar trabajo en la industria.

De esta forma, es que el desarrollador había puesto en subasta el galardón con una oferta inicial de 6.000 libras esterlinas.

Tras unas horas, el desarrollador decidió borrar el mensaje debido a que estaba comenzando a recibir comentarios negativos. “Decidí eliminar mi hilo de tweets sobre la venta de mi antiguo premio, ya que estaba empezando a atraer comentarios negativos e hirientes dirigidos hacia mí. No necesito atraer ese tipo de personas a mi vida en este momento. Amabilidad y respeto para todos”, mencionó.

A pesar de esto, previamente agradeció a todos por el apoyo. “Gracias por todos los comentarios de apoyo. Ha sido un gran momento. Realmente no me gusta hablar de mis propios problemas y, sobre todo, desearía no haberlo hecho. Cuando esto pase, quiero escribir una especie de guía/advertencia para poder ayudar a otros y dar algo a cambio”.