Cobie Smulders volverá como Maria Hill en la serie de Invasión Secreta

En un movimiento que parecía inminente dado el papel que tendrá Nick Fury en el programa, esta semana finalmente se confirmó que Maria Hill será parte de la trama de la serie de Invasión Secreta.

Recientemente desde Deadline revelaron que Cobie Smulders volverá a interpretar a Maria Hill en la serie de Invasión Secreta que Marvel Studios está desarrollando para Disney Plus.

Por supuesto, Smulders ya ha aparecido como la agente Hill en diversas cintas del MCU incluyendo a producciones The Avengers y Spider-Man: Far From Hoem. De hecho, en esa última película el personaje se conectó de una manera a los skrulls y obviamente eso podría ser un factor en esta serie que precisamente tomará inspiración del cómic que mostró cómo aquella raza de extraterrestres se posicionó secretamente en distintas organizaciones de la Tierra.

En ese sentido, cabe recordar que además de tomar inspiración del cómic del mismo nombre, la serie de Invasión Secreta contará con Samuel L. Jackson como Nick Fury además de Ben Mendelsohn como Talos. Todo mientras Olivia Colman, Emilia Clarke, Kingsley Ben-Adir, Christopher McDonald y Killian Scott interpretarán papeles que aún no son anunciados oficialmente pero que ya han inspirado varios rumores.

Si bien Marvel Studios todavía no se pronuncia al respecto, tras el reporte de Deadline la propia Smulders confirmó su participación en la serie con una publicación en Instagram.

La serie de Invasión Secreta aún no cuenta con una fecha de estreno, pero aparentemente ya habría iniciado su rodaje.