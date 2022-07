Confirman que la próxima película de M. Night Shyamalan será una adaptación del libro The Cabin at the End of the World

Generalmente los misterios en torno a las películas de M. Night Shyamalan permanecen hasta su estreno. Sin embargo, en el caso de Knock at the Cabin recientemente se confirmó un importante detalle sobre su propuesta.

Durante una entrevista con CNBC el escritor Paul Tremblay finalmente ratificó que, tal y como se había rumoreado, Knock at the Cabin estará basada en su novela de terror de 2019 titulada The Cabin at the End of the World.

Tremblay explicó que aunque varias personas y medios no tardaron en notar la similitud entre Knock at the Cabin y The Cabin at the End of the World cuando se divulgaron los primeros detalles sobre la película, la idea era mantener todo en relativo misterio aunque ambas historias no serán iguales.

“He estado haciendo mi parte para ser respetuoso con los deseos de marketing de película y ciertamente no soñaría con hacer spoiler nada”, dijo Tremblay. “Como la mayoría de las adaptaciones, habrá cambios en la historia y diferencias en comparación con el libro, por lo que mis lectores aún se sorprenderán con la película”

The Cabin at the End of the World se centra en una familia que es asediada por un grupo de extraños obsesionados con el fin del mundo. Su adaptación, Knock at the Cabin, fue dirigida por Shyamalan en base a un guión en el que Tremblay no participó y su elenco será encabezado por Dave Bautista, Rupert Grint, Nikki Amuka-Bird, Ben Aldridge y Jonathan Groff.

El estreno de Knock at the Cabin está fijado febrero de 2023.