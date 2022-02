Conozcan al Barbanegra de Taika Waititi en el tráiler de Our Flag Means Death, la nueva serie de piratas de HBO Max

HBO Max dio a conocer otro adelanto de Our Flag Means Death, su nueva comedia ambientada en el mundo de los piratas.

Si bien un primer adelanto ya habían tanteado las bases de esta historia, en este nuevo tráiler se puede ver a uno de los puntos más llamativos se este programa: el Barbanegra de Taika Waititi.

De hecho, mientras el foco obviamente está en Stede Bonnet, el pirata protagonista que será interpretado por Rhys Darby, Waititi aparece como Barbanegra en varias escenas y la mayoría de las veces en un contraste de Bonnet.

Tengan en cuenta que la premisa de Our Flag Means Death gira en torno a que Bonnet es un sujeto adinerado del Siglo 18 que decide deshacerse de todos su bienes y convertirse en un pirata ¿El problema? Bonnet no quiere saquear ni comportarse como lo hacen los piratas y su nuevo sello para ese rubro no caerá bien ni con su tripulación ni con sus colegas.

Our Flag Means Death es comandada por David Jenkins (People of Earth) como showrunner y puedes ver su tráiler aquí:

Our Flag Means Death estará disponible desde el 3 de marzo en HBO Max.