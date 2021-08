Conozcan al supuesto ex de Starlight en el nuevo video de Vought para la tercera temporada de The Boys

Amazon Prime Video todavía no fija una fecha de estreno para la tercera temporada de The Boys, sin embargo, mientras las expectativas de los fanáticos siguen creciendo, el streaming dio a conocer un nuevo video de “Seven on 7″, su noticiero ambientado dentro del mundo de la serie.

Como recordarán este noticiero ficticio patrocinado por Vought International pretende funcionar como un puente entre la segunda y la tercera temporada de The Boys, por lo aunque naturalmente no cuenta como un tráiler, su contenido tantea algunos puntos de lo que vendrá en la serie.

Así, además de anticipar la disputa de The Deep con The Church of the Collective y reafirmar el regreso de A-Train a The Seven, este video ofrece el primer vistazo a Drummer Boy.

De acuerdo a lo que se revela en “Seven on 7″, Drummer Boy es un superhéroe que tras su paso por rehabilitación cambiará su nombre y comenzará a operar como Supersonic. No obstante, eso no es lo más llamativo de este personaje ya que en el noticiero partidario de Vought se dice que Drummer Boy sería nada más ni nada menos que una ex-pareja de Starlight.

Tengan en cuenta que en los cómics de The Boys, Starlight efectivamente entabló una relación con Drummer Boy mientras ambos eran parte de un grupo de superhéroes adolescentes. Por lo que aunque la serie podría cambiar detalles de esa historia, esta promoción parece apuntar a que este nuevo “Supe” podría cobrar un rol relevante en la historia de Annie January.

Para conocer a Drummer Boy/Supersonic y otras “noticias” del mundo de The Boys pueden ver al nuevo capítulo de “Seven on 7″ aquí:

La tercera temporada de The Boys aún no tiene una fecha de estreno, pero se rumorea que la serie ya habría sido renovada para una cuarta temporada.