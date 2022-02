Dakota Johnson en conversaciones para protagonizar una película de Madame Web

De acuerdo a The Hollywood Reporter, la actriz de Cincuenta sombras de Grey, Dakota Johnson, está en conversaciones con Sony para protagonizar una nueva película spin-off de Spider-Man sobre Madame Web.

El personaje fue introducido en 1980 en el cómic The Amazing Spider-Man No. 210. Madame Web s una mutante clarividente que se especializa en predecir el futuro, principalmente de Spider-Man. También, ha sido mentora de Peter Parker y de otras versiones del superhéroe como Spider-Woman. Usualmente es retratada como una anciana ciega y paralizada, que está sentada en una máquina similar a una red que la mantiene con vida, así se mantiene alejada de cualquier conflicto y envía a los héroes en misiones.

Madame Web es una de las varias películas que Sony tiene planeado para su universo basado en Spider-Man. Anteriormente, el estudio estrenó Venom en el 2018 y Venom Let There Be Carnage en el 2021. En el futuro próximo, estrenarán la película de Morbius protagonizada por Jared Leto en abril de este año y la adaptación de Kraven el Cazador con Aaron Taylor-Johnson en el papel protagónico con una fecha aún desconocida.

La película de Madame Webb será dirigida por la cineasta S.J. Clarkson, quien previamente dirigió episodios de Jessica Jones y The Defenders. El guion está a cargo de los escritores de Morbius, Matt Sazama y Burk Sharpless.