Daniel Craig recalcó que Knives Out 2 será “muy diferente” de la película original

Desde que se comenzó a hablar sobre el desarrollo de una nueva película de Knives Out ha estado claro que esta cinta no será una secuela y presentará una nueva historia que solo recuperará a un personaje de la entrega original: el detective Benoit Blanc.

Pero si creían que aparte de esos evidentes cambios, la propuesta de Knives Out 2 seguiría el mismo rumbo de su predecesora, Daniel Craig quiere que ajusten sus expectativas.

En una reciente entrevista con la revista Empire a propósito del estreno de No Time to Die, Craig habló del desarrollo de Knives Out 2 y remarcó que esta nueva producción será “muy diferente”.

A”cabamos de terminar la segunda, literalmente hace semanas. Acaban de terminar en Serbia”, señaló Craig. “¿Me atrevo a decir que es mejor? Ya veremos. No quiero tentar al destino. Es diferente y eso es lo asombroso. Sigue siendo un misterio de Benoit Blanc, pero es muy diferente. Estoy muy emocionado por eso”.

En la primera película de Knives Out, el detective Benoit Blanc tenía que resolver la muerte de Harlan Thrombey, un millonario que falleció en enigmáticas circunstancias y cuyo deceso obviamente generó todo tipo de sospechas respecto a la familia y Marta, la enfermera de Harlan.

Pero por ahora no está claro qué caso tendrá que resolver el detective interpretado por Craig en esta nueva película cuyo elenco incluirá a figuras como Kathryn Hahn, Edward Norton, Dave Bautista, Janelle Monáe, Leslie Odom Jr., Kate Hudson y Ethan Hawke en papeles que aún no son detallados.

Knives Out 2 aún no tiene una fecha concreta para su estreno.