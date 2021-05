Dave Bautista cree que Guardianes de la Galaxia Vol. 3 podría ser su despedida como Drax

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 finalmente fijó su fecha de estreno durante esta semana y poco a poco están comenzado a surgir detalles de lo que podría ofrecer la tercera película del equipo espacial de Marvel Studios.

Así, mientras el director James Gunn comentó que sería “un poco estresante que la fecha de lanzamiento esté tan cerca”, ahora Dave Bautista advirtió que esa película podría ser la conclusión de su trabajo como Drax.

En el marco de una entrevista con el portal Digital Spy, Bautista reconoció que todavía no está al tanto de la historia que se contará en Guardianes de la Galaxia Vol 3.

“No sé cuál es el guión de la tercera película, para ser honesto contigo. Hubo un guión hace años que obviamente va a tener que cambiar porque toda la dirección del universo Marvel ha cambiado”, señaló el actor.

Guardianes de la Galaxia Vol 3 está en desarrollo hace varios años, sin embargo, su producción se retrasó debido al despido y recontratación de Gunn por sus polémicos tweets.

En ese sentido, mientras el director ya aseguró que sus planes para la película habrían cambiado muy poco, lo más llamativo de las nuevas declaraciones de Bautista es que el actor puso en duda su continuidad como Drax.

“Hubo conversaciones durante un tiempo sobre una película de Drax y Mantis. Fue realmente porque era idea de James Gunn. Él realmente quería hacer una película de Drax y Mantis. Me lo explicó (y) pensé que era una idea tan brillante, pero no he escuchado ningún seguimiento del estudio”, comentó Bautista al ser consultado sobre los planes a futuro para su personaje.

“No creo que estén muy interesados, o no encaja en la forma en que tienen las cosas planificadas”, agregó. “Pero aparte de eso, no. Quiero decir, en cuanto a mis obligaciones, tengo Guardianes 3, y ese probablemente será el final de Drax”.

Antes de Guardianes de la Galaxia Vol 3, el equipo comandado por Star-Lord no solo aparecerá en Thor: Love and Thunder sino que también tendrá su propio especial de Navidad, por lo que aún quedarían varias apariciones de Drax antes de lo que podría ser su despedida. Eso sí, no esperen una serie del personaje para Disney Plus.