Dave Bautista desestimó la posibilidad de aparecer en Rápido y Furioso para hablar sobre una potencial película de Gears of War

Un par de semanas atrás Dave Bautista contó que está tan interesado por interpretar a Bane en la pantalla grande que participó de una reunión para hablar al respecto con Warner Bros. Por supuesto, eso no derivó en nada concreto y el luchador todavía no recibe la autorización para interpretar al famoso villano de Batman en el cine.

Sin embargo, la anécdota de Bautista sigue generando curiosidad y cuando en una entrevista con Collider decidieron preguntarle por esa historia, el actor aprovechó de contar otra situación similar.

Resulta que Bautista pudo formar parte de las películas de Rápido y Furioso. No obstante, en la reunión en que Universal quería proponerle que participara de esa franquicia, el actor prefirió hablar de una potencial película de Gears of War.

“No pretendo nada al respecto. Tuve la oportunidad de conseguir una reunión en Warner Bros, estaban hablando conmigo sobre esto y aquello y dije ‘oye, hablemos de Bane’”, contó Bautista. “Eso me pasó otra vez en mi carrera. Querían hablarme de Rápido y Furioso, y yo dije ‘no me interesa, hablemos de Marcus Fenix’”.

Aunque esta no es la primera vez que Bautista expresa su interés en Gears of War no deja de ser llamativo que rechazara a una franquicia tan popular como Rápido y Furioso para abogar por una adaptación de ese juego.

Así, aunque por ahora nada apunta a que una película de Gears of War con Bautista podría existir en el corto plazo, cabe recordar que el actor es parte de la franquicia de videojuegos gracias a Gears 5.