Dave Bautista supuestamente quiere salvar al mundo del apocalipsis en el espeluznante tráiler de Knock at the Cabin, lo nuevo de M. Night Shyamalan

Usualmente nunca es bueno asumir nada con las películas de M. Night Shyamalan, sin embargo, el primer tráiler de Knock at the Cabin nos entrega una idea bastante buena sobre qué ofrecerá la próxima apuesta del director.

Durante este jueves Universal Pictures lanzó un nuevo avance de Knock at the Cabin que anticipa que esta historia arrancará con lo que parecen unas simples vacaciones familiares pero, como era de esperar en una película del responsable de Glass, todo toma un giro para peor cuando aparece un grupo de personajes comandados por el sujeto interpretado por Dave Bautista, quienes no solo secuestran a la familia sino que advierten que deberán tomar una difícil decisión para salvar al mundo del apocalipsis.

¿Está diciendo la verdad el personaje de Bautista? ¿Qué decisión deberá tomar la familia? Esas y otras preguntas son parte de las interrogantes que les quedarán tras el tráiler que pueden ver a continuación:

Knock at the Cabin contará con actuaciones de Dave Bautista (Guardianes de la Galaxia), Rupert Grint (Servant) and Nikki Amuka-Bird (Old), Ben Aldridge (Pennyworth) y Jonathan Groff (Mindhunter). Y su estreno está fijado para febrero de 2023.