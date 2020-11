Dave Filoni contó cómo se gestó la revelación del verdadero nombre de “Baby Yoda”

Si no han visto el episodio más reciente de The Mandalorian probablemente no deberían seguir leyendo esto y deberían revisar de inmediato el capítulo para conocer todo lo que aconteció allí y como la serie aprovechó de establecer conexiones con otras producciones de Star Wars, además de revelar más antecedentes sobre el misterioso pasado de “Baby Yoda”.

Pero, si ya vieron el capítulo y todavía están tratando de digerir las revelaciones y momentos que marcaron a “The Jedi”, aquí tenemos algo que probablemente les interesará.

En una entrevista con Vanity Fair centrada en el debut live-action de Ahsoka Tano, Dave Filoni aprovechó de detallar cómo se gestó la revelación del verdadero nombre de “Baby Yoda” y cómo se conjugó eso con la presentación de la versión de Tano interpretada por Rosario Dawson.

Ante todo el director del episodio comentó que sabía que The Child se llamaba Grogu hace un buen tiempo y que, considerando la importancia de ese antecedente y las partes que conocimos de su origen, creyó que la mejor forma de revelar todo eso era a través de Ahsoka.

“El nombre ha existido por un tiempo. Jon (Favreau) me dijo al principio de la primera temporada lo que sería, lo que me hizo empezar a pensar en cómo la gente podría aprender el nombre. Esto me dio la idea de que Ahsoka, quien es muy compasiva, podría conectarse con The Child y que sin palabras probablemente podrían comunicarse a través de recuerdos y experiencias”, señaló Filoni. “A través de esa conexión, aprende el nombre y luego le dice a Mando y al público”.

Así, en la serie se reveló que Grogu fue criado en el Templo Jedi en Coruscant y aunque recibió entrenamiento por parte de los maestros Jedi, fue escondido después de la Orden 66 y el surgimiento del Imperio.

“Sentí que si alguien podía conocer o entender la historia de The Child, sería Ahsoka”, explicó Filoni. “Ella también tiene una historia muy larga. Al hacer que ella cuente la historia, también ayuda al espectador a comprender algo de su propia historia de origen. Esto es similar a cuando Obi-Wan le cuenta a Luke sobre la historia de su padre. A través de la historia de Anakin, estás viendo a Obi-Wan y su historia de fondo también. Gran parte de la escena de la fogata, como yo la llamo, se forma alrededor de esa escena entre Obi-Wan y Luke en A New Hope”.

Pero obviamente esa no es la única conexión a la trilogía original en el episodio y, si prestaron atención, quizás notaron un guiño a Yoda aparte de la mención de Ahsoka.

“(El compositor) Ludwig Göransson hace algo realmente magistral donde la música, solo por un momento, se convierte en el ‘tema de Yoda’ de John Williams. Esos son esos pequeños momentos superpuestos que me encantan, y es por eso que siempre he insistido en usar la música de Star Wars tan fugazmente porque no la quieres a menos que estés hablando de ese personaje. Es su música. Tuvimos la oportunidad de dar un pequeño momento de gracia”, concluyó Filoni.