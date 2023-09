Desarollador de Cult of the Lamb amenaza con eliminar su juego tras anuncio en los cambios de tarifa de Unity

El cobro recientemente anunciado por Unity no ha dejado indiferente a los desarrolladores y ahora el desarrollador de Cult of the Lamb amenazó con eliminar su juego tras los cambios anunciados.

Cabe recordar que Unity anunció que cobraría por instalación a los desarrolladores, lo que podría afectar a los títulos que se encuentran en servicios de suscripción o son gratuitos y sin muchas ganancias.

“Compra Cult of the Lamb ahora, porque lo eliminaremos el 1 de enero”, señalaron a través de la cuenta de Twitter del juego a modo de respuesta a la noticia de Unity.

La noticia al parecer tampoco cayó del todo bien en Devolver Digital, reconocida editora que publica una gran cantidad de juegos independientes, quienes publicaron un tuit señalando que “definitivamente incluye qué motor estás usando en los lanzamientos de juegos. ¡Es información importante!”.