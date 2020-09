Desarrollador de Among Us cancela la secuela y prepara nuevo contenido para el juego original

Hace unas semanas el desarrollador de Among Us, InnerSloth, había señalado que estaban planeando una secuela del título, sin embargo esta ahora se ha cancelado y se centrarán en traer nuevo contenido al juego original.

El co-fundador del estudio, PuffballsUnited, señaló a través del blog de desarrollador del juego que el plan es llevar todas las mejoras que tenían pensadas a Among Us. Según mencionó a esta decisión se llegó tras “varias largas discusiones", sobre el futuro del juego y su éxito viral.

“Todo el contenido que habíamos planeado para Among Us 2 se incluirá en Among Us 1”, mencionó, agregando que “esta es probablemente la elección más difícil porque significa profundizar en el código central del juego y reelaborar varias partes del mismo. Tenemos muchas cosas planeadas y estamos emocionados de traer contenido nuevo para todos mientras continúan disfrutando jugando!”.

En el blog, además se adelantan algunos de los elementos que se sumarán al juego, como una nueva etapa, arreglar los problemas en los servidores, y un sistema de amigos/cuentas, algo en lo que han estado buscando implementar por un tiempo.

Por el momento se desconoce cuando estas modificaciones irán a llegar al título.