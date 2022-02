Desarrollador de The Dark Pictures registra cinco nombres para las próximas entregas de la saga

Des el momento del anuncio de The Dark Pictures desde Supermassive Games señalaron la intención de realizar una saga compuesta inicialmente por ocho juegos. El tiempo ha pasado y tras el lanzamiento de la tercera entrega, es que desde la desarrolladora han registrado el nombre de cinco juegos y sus logos.

Cabe mencionar que la saga comenzó con Man of Medan en 2019, y continuó con Little Hope y House of Ashes, mientras que para este año se espera que llegue The Devil in Me, el cual ha sido calificado como el último capítulo de esta temporada.

Entre los nombres registrados y que serían los de los próximos juegos se encuentran: “The Craven Man”, “O Death”, “Directive 8020″, “Intercession” y “Winterfold”.

Recientemente desde Supermassive Games no se han referido al futuro de la saga, pero todo parece apuntar a que queda The Dark Pictures para rato.