Desarrollador del remake de The last of Us Part 1 rechaza que el juego sea sólo por el dinero

Un desarrollador de e The Last of Us Part rechazó que la nueva versión del juego sea sólo por el dinero, y descartó que se tratará de un “cash Grab”, señalando que ha tenido una cantidad enorme de trabajo detrás.

Robert Morrison, animador, que también trabajó en juegos como God of War, Resident Evil 7, señaló sobre el juego que “es el proyecto más meticulosamente construido y elaborado que he visto o del que he sido parte en toda mi carrera”, ante los comentarios que apuntan que sólo se hace por el dinero, agregando que en el título se ha tenido “el más alto nivel de cuidado y atención al detalle posible”.

Cabe recordar que esta nueva versión del juego de Naughty Dog, y que viene a ser un remake del juego lanzado originalmente en 2013 para PlayStation 3, presenta una serie de mejroas en sus gráficos, animaciones, así como una nueva IA basada en la de The Last of Us Part 2.

En cuanto al valor del juego, señaló que “el precio del juego está fuera de mi control y el valor es subjetivo para cada individuo”, agregando que “puedes decidir por ti mismo si lo quieres o no. Todo lo que digo es que estoy asombrado por el trabajo que un increíble grupo de personas ha hecho con el proyecto. Se ha puesto puso una enorme cantidad de pasión en ello”