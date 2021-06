Desarrolladores de Destiny 2 demandaron a sitio de venta de trampas

Parece que desde Bungie se aburrieron de tratar de expulsar a los tramposos de Destiny 2 y decidieron sumar un nuevo camino para tratar de evitar que algunos jugadores arruinen la experiencia de ese título.

Según recoge el portal Torrent Freak, recientemente la compañía que desarrolló a Destiny 2 entabló una demanda contra AimJunkies.com, un sitio conocido por vender un paquete de trampas denominado “Destiny 2 Hacks”.

Esta demanda fue presentada ante un tribunal federal de Seattle, Estados Unidos, y, además de apuntar contra AimJunkies.com, involucra a Phoenix Digital Group, quienes serían los desarrolladores de la trampa.

En ese sentido, esta acción legal acusa que tanto Phoenix Digital Group como AimJunkies.com habrían concurrido en diversas formas de infracción de derechos de autor y marca registrada. Todo mientras también habrían estropeado la experiencia de Destiny 2 para los jugadores.

“Los acusados desarrollan, publicitan, usan y distribuyen un software fraudulento que pretende dar a los jugadores una ventaja injusta en Destiny 2”, señaló Bungie en la demanda. “Los acusados están infringiendo los derechos de autor y las marcas comerciales de Bungie, eludiendo las medidas tecnológicas que protegen el acceso a Destiny 2 e infringiendo e induciendo a otros jugadores a incumplir el Acuerdo de licencia de software limitado de Bungie”.

“Los tramposos arruinan la experiencia de jugar a Destiny 2. Los tramposos no solo perjudican el disfrute del juego por parte de los no tramposos con quienes interactúan en el juego; los tramposos obtienen ilegítimamente y, por lo tanto, devalúan las recompensas en el juego que los no tramposos obtienen legítimamente”, agregaron.

“Destiny 2 Hacks” se vendía por una cifra de $34.95 dólares mensuales en AimJunkies.com y, según la demanda, además de afectar al juego y sus desarrolladores igual habría perjudicado a los propios tramposos ya que el paquete habría incluido malware y otros software dañinos.

Si bien Bungie obviamente seguirá actuando contra los tramposos de Destiny 2 con las sanciones tradicionales, la compañía espera que esta demanda sirva para frenar a los distribuidores de trampas y de paso también conseguir una compensación monetaria por la infracción a su propiedad intelectual.