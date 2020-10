Desde Epic Games prometen que el concierto de J Balvin en Fortnite será “la experiencia más completa que hemos hecho en Party Royale hasta la fecha”

Debido a la pandemia este año los fanáticos de la denominada “noche de brujas” no podrán salir a celebrar Halloween en grandes fiestas. Sin embargo, para quienes aún mantienen un espíritu festivo pese a las circunstancias, Epic Games planea ofrecer una jornada especial el próximo 31 de octubre.

No, no estamos hablando de un evento temático especial o recompensas particulares en Fortnite sino que nos referimos al nuevo concierto que se llevará a cabo dentro del juego.

Después de todo, si bien ya hay cosas especiales por Halloween en el popular battle royale, este fin de semana también se realizará un concierto de J Balvin dentro del juego.

Con motivo de esa particular ocasión, en Mouse tuvimos la oportunidad de conversar con Leão Carvalho, el Senior Marketing Manager de Epic Games en Brasil y Latinoamérica, para entender más de esta propuesta y comprender, entre otras cosas, por qué Fortnite está apostando por presentar conciertos.

Si bien J Balvin será el protagonista del concierto de este fin de semana, esta no es la primera vez que se realiza una propuesta de este tipo de Fortnite y artistas como Marshmello, Travis Scott y Diplo ya se han presentado dentro del videojuego. Todo mientras también se han estrenado tráilers de películas como Tenet e incluso se han transmitido cintas de Christopher Nolan.

En ese sentido, Carvalho explica que la motivación para hacer conciertos y este tipo de apuestas dentro del juego pasa por la visión de Fortnite que existe en Epic Games.

“Vemos a Fortnite como una plataforma para el entretenimiento más que un solo juego”, señaló Carvalho. “Entonces, como la música es parte del entretenimiento y los medios en general, siendo parte de esta experiencia de entretenimiento a la cual la gente elige ir, hizo un sentido perfecto para nosotros, especialmente durante estos tiempos, porque es una gran manera para que los artistas se conecten de vuelta con sus audiencias y las audiencias se conecten de nuevo con sus artistas favoritos".

Carvalho plantea que la buena recepción que han tenido los conciertos dentro del juego ha motivado a los responsables de Fortnite a “explorar diferentes maneras de integrar música” dentro del juego y a raíz de ello Epic Games no solo estableció un estudio en la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos con el fin de grabar estos conciertos, sino que también ha sacado provecho de su tecnología para hacer más especiales estas experiencias.

De acuerdo a Carvalho, desarrollar cada concierto “toma meses de planificación la mayoría de las veces. Creo que amamos un buen desafío y, aunque se vuelve más sencillo cada vez que hacemos uno de estos (conciertos), también tratamos de innovar con cada concierto que hacemos”.

“No queremos hacer las mismas cosas que hicimos en el pasado. Así que cada vez intentamos hacer algo nuevo y con ese desafío vienen cosas que no habíamos previsto y aprendemos”, señaló el Senior Marketing Manager en Epic Games.

En ese sentido, el concierto de J Balvin que se desarrollará este fin de semana emerge como un símbolo de lo que quiere proponer Fortnite con estos conciertos virtuales y es que desde la compañía sostienen que la actuación del intérprete de “Azul” será todo un hito.

“Esta vez con J Balvin creo que es un buen ejemplo, porque creo que la experiencia será una de las más completas o la más completa que hemos hecho en Party Royale hasta la fecha”, señaló Carvalho al ser consultado sobre la tecnología de estos conciertos. “Estamos usando tecnología XR (...) que es una pantalla verde 2.0 pero es mucho más genial”.

“Es básicamente 180 grados de luces LED en paneles en los que se proyectan cosas y la cámara los está siguiendo. La forma en la que la pantalla sigue las proyecciones LED también se mueve y crea la ilusión de que estas sumergido en este mundo 3D y estamos creando un mundo con el equipo J Blavin que es una experiencia única para Party Royale”, añadió. “Lo que la gente verá el 31 (de octubre) es cien por ciento único”.

Por supuesto, tendremos que esperar hasta el sábado para ver cómo resultará esta propuesta. Pero, si quieren hacerse una idea por adelantado, Carvalho usó como ejemplo una presentación de Katy Perry en American Idol que usó la misma tecnología.

Es innegable que J Balvin es un cantante inmensamente popular. De hecho, basta con ingresar a la playlist de “hits” de Spotify para ver su nombre entre los artistas más escuchados de esa plataforma.

No obstante, la elección de Balvin para un concierto en Fortnite no deja de ser curiosa y Carvalho la explica apuntando a que desde Epic Games eligen a los artistas considerando “lo que pensamos que resonará con nuestros jugadores”.

“J Balvin, específicamente, estaba muy claro para nosotros que era una gran oportunidad porque él será el primer artista sudamericano con el que hemos trabajado”, dijo Carvalho. “Es un honor para nosotros y había una razón muy clara para hacerlo. Él no solo es cool y su marca se alinea con nuestra marca y no solo creemos que nuestros jugadores lo amarán, pero también es una forma de celebrar la cultura latinoamericana de una forma que no lo habíamos hecho antes. Entonces estamos orgullosos de eso”.

Por otra parte, Carvalho sostiene que la compañía también quiere que los conciertos de Fortnite sean una plataforma para acercar artistas a fanáticos que probablemente no los conocerían en otras circunstancias.

“Vemos mucho entusiasmo en torno al artista con el que colaboramos incluso de gente que nunca ha escuchado sobre ellos”, señaló el representante de Epic Games. “Hicimos una colaboración con Kenshi Yonezu, quien es un arista japonés muy famoso que quizás alguna gente no conoce en Brasil o Alemania. Pero (los jugadores) estaban como ‘oh, déjame ver quién es este artista’ y lo amaron. Él canta en japonés por lo que su música quizás no es lo que mucha gente buscaría, pero lo amaron”.

“Este fenómeno que atraviesa culturas es exactamente lo que queremos en muchas de las cosas que hacemos”, añadió “Nuestra audiencia es global por naturaleza, por lo que verdaderamente será difícil encontrar artistas que resuenen con un 100% de ellos. Sabemos eso y creemos que esa es la parte genial, porque siempre habrá alguien nuevo por lo menos para una persona. Eso es la mitad de la diversión para nosotros”.

Kenshi Yonezu en Fortnite.

Como ha pasado en los conciertos anteriores de Fortnite, el show de J Balvin se desarrollará en la sección Party Royale (Fiesta campal) del juego. Un factor al que Carvalho apunta como clave para lo llamativo de los conciertos en Fortnite.

“Además del XR que mencione y que nunca han visto antes, creo que lo que Fortnite ofrece que es muy distinto a que puedes ver en un DVD o en el living de tu casa. Es la posibilidad de hacerlo con tus amigos. Te juntas y vas a esta experiencia con tus amigos, te estás comunicando por voz con ellos, estás casi allí y sientes que estás casi en un concierto con ellos”, señaló Carvalho. “Además, es una experiencia mucho más pro-activa, estás ahí con tu avatar, tu traje y estas bailando y cantando con tus amigos”.

Debido al coronavirus, este año hemos tenido que olvidarnos de los conciertos y aunque Carvalho dice que la idea de hacer shows en Fortnite fue más una respuesta que una oportunidad propiciada por la pandemia, el juego también quiere ofrecer algo único.

“Es una experiencia única que solo puedes ver en Fortnite y experimentar en Fortnite. Así que creo que esa es la proposición que ponemos sobre la mesa. Esa experiencia común que solo se puede ver virtual”, sentenció.

Y después del concierto de J Balvin ¿Qué vendrá para Party Royale en Fortnite? El Senior Marketing Manager de Epic Games en Brasil y Latinoamérica sostiene que prácticamente todo es posible.

“Ni siquiera yo sé porque los chicos que inventan esto están muy locos, cuando comenzamos a hablar con ellos se les ocurren ideas que son como: ‘ok, eso es interesante’”, señaló Carvalho. “Pero como es una forma particular de entretenimiento, creo que la idea de Party Royale es ser un lugar para que te relajes con tus amigos, para que te puedas descomprimir de la vida e incluso de los juegos estresantes si estas jugando mucho”.

“Es un juego para explorar experiencias en general, entonces cualquier cosa que se les pueda ocurrir que encaje en ese principio lo vamos a explorar y tratar de hacer al estilo de Fortnite”, concluyó.

El concierto de J Balvin en Fortnite se llevará a cabo este sábado 31 de octubre a las 10:00 PM hora de Chile.