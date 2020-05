El próximo tráiler de Tenet de Christopher Nolan se estrenará en Fortnite

Un par de días atrás les contamos que, aparte de la incertidumbre en torno a su estreno, uno de los principales desafíos que enfrenta Tenet es su campaña promocional.

Después de todo, si la película logra estrenarse el próximo mes de julio, tendrá que convencer a las personas de ir a verla en un contexto donde las calles siguen sin tener el flujo de personas que tenían antes de la pandemia y obviamente no todos se sentirán seguros de ir al cine.

En ese sentido, parece que desde Warner Bros. ya pusieron en marcha una estrategia para convencer al público de ver lo nuevo de Christopher Nolan y su plan es, por decir lo menos, inesperado.

Durante la tarde de este jueves se anunció que un nuevo táiler de Tenet será lanzado este jueves 21 de mayo pero este no debutará en las redes sociales de la película ni nada por el estilo, sino que se presentará en una fiesta dentro del videojuego Fortnite.

“¡Consigue un asiento de primera fila en Party Royale para un estreno mundial!”, escribió la cuenta en Twitter del popular battle royale. “Mira el último trailer de Tenet de Christopher Nolan en la pantalla grande durante cada hora a partir de las 8 p.m. ET".

Es decir, desde las 8 de la noche hora del este (la misma hora de Chile), el nuevo adelanto de la próxima película del director Dunkirk estará disponible en el videojuego.

Por supuesto, esta no es la primera vez que Fortnite se presta para promover el estreno de esperadas películas. Solo recuerden que el año pasado el juego recibió una transmisión de Palpatine que en última instancia explicaba el inicio de The Rise of Skywalker.

Tenet todavía quiere estrenarse el 17 de julio en Estados Unidos pero su debut dependería de la cantidad de cines que estén disponibles a nivel mundial en esa fecha.