Director de Immortals Fenyx Rising nos detalla las novedades del nuevo juego mundo abierto de Ubisoft

En diciembre llegará Immortals Fenyx Rising, un nuevo juego de Ubisoft, el cual embarcará al jugador en una aventura para ayudar a los dioses griegos, y donde tomando el control de un personaje Fenyx tendrán que enfrentar a diferentes criaturas mitológicas.

El juego que lleva casi dos años en desarrollo por Ubisoft Quebec, fue anunciado en el E3 de 2019 con otro nombre, Gods and Monsters, y no fue hasta recientemente que se anunció que este pasaría a llamarse Immortals Fenyx Rising

Sobre el juego, el cambio de nombre y las novedades que trae esta nueva IP hablamos con Scott Phillips, director del título.

¿Cómo ha sido el desarrollo del juego, el cual incluso involucró un cambio en el nombre?

Ha sido interesantes ya casi dos años trabajando en Immortals Fenyx Rising, que fue un proyecto que comenzamos cerca del final de Assassin’s Creed Odyssey, a comienzos de 2019 y tuvimos una extensión al final de 2019 para reevaluar donde queríamos poner nuestro foco, y que queríamos hacer con este tiempo extra. Creo que ha sido divertido.

Pasamos tres años en Assassin’s Creed Odyssey mirando principalmente la historia griega, y parte importante de esta es la mitología, así que aprendimos un poco de ella, pero con este proyecto pudimos sumergirnos mucho más y fue divertido traer algunas de estas criaturas a la vida, la historia, estos personajes increíbles y realmente crear un juego que es único en las diferentes combinaciones de jugabilidad y la mitología, y cuenta una realmente divertida y única historia.

¿Puedes contarme más acerca del cambio de nombre?

Seguro, a fines del 2019, supimos que tendríamos un tiempo adicional, y el equipo central jugó el juego y luego recolectamos todo el feedback de en que deberíamos trabajar, en términos de diseño del juego, de gameplay, de visuales y la narrativa del juego, y mientras estábamos en este proceso, cambiando la dirección, nos dimos cuenta que queríamos poner un foco mayor con el título en Fenyx (el protagonista) y en los dioses, y la interacción entre Fenyx y los dioses, y así fue como como el cambio de nombre representa ese cambio de foco de lo que estábamos haciendo con el juego.

¿Cuáles son las principales características del juego?

Es un juego de acción aventura de mundo abierto con elementos de RPG, hay tres pilares centrales en la jugabilidad, por un lado se encuentra el combate mitológico, la libertad y exploración de este mundo, y puzles desafiantes. Con estos elementos en la estructura de la jugabilidad, es que tenemos una historia que es narrada por Zeus y Prometeo, y tú tomas control de Fenyx, de quien trata esta historia, y es el viaje de Fenyx donde conoce a múltiples dioses griegos, ayudándolos, restaurando su esencia, y finalmente derrotando a Tifón, que es el destructor de dioses final en la mitología griega.

Sabemos que el juego contará con diferentes áreas ¿Serán estas accesibles desde un comienzo?

Sí, una vez que has terminado la introducción, eres capaz de ir a cualquiera de las cuatro áreas principales del mundo, que tienen temática de un dios, así que hay cuatro regiones, con dos grandes regiones adicionales donde puedes pasar el tiempo desde el comienzo y hacer cualquier contenido que esté disponible.

¿Qué tan grande es este mundo? ¿Qué actividades se pueden hacer?

El mundo es bastante grande, está lleno de un montón de elementos, obviamente hay un montón de misiones que puedes realizar para los dioses, puedes realizar actividades, que son los ‘Desafíos Mitológicos’, que son esencialmente puzles que desafían tus habilidades, como flechas guiadas, como descubrir donde están elementos ocultos, resolver puzles que requieren entender el ambiente, pensar lógicamente para saber como completarlo, carreras, monstruos con los que puedes combatir, cofres y elementos que puedes recolectar para el progreso de tu personaje, así que hay un montón por hacer, y todo el mundo en su totalidad es divertido de explorar, porque debes descubrir como puedes llegar a un lugar. Queríamos asegurarnos que el viaje para llegar a un lugar fuera tan desafiante y satisfactorio como el llegar a ese lugar.

El juego será narrado por Zeus y Prometeo, ¿Cómo se llegó a esta decisión?

Hablamos de quienes serían los dos personajes más interesantes que podrían contar la historia, obviamente Zeus es el rey de los dioses, y queríamos que contara la historia, que estuviera envuelto en esta, y Prometeo, era conocido por poder predecir el futuro y estar unido a la humanidad, porque Prometeo es quien en la mitología griega dio el fuego a los humanos, porque creía en ellos,. y naturalmente se volvieron dos personajes fuertes para nosotros, y también creamos una especie de dicotomía en los narradores. Prometeo por un lado, cuenta la historia de una forma bastante seria y épica, y tenemos a Zeus que al comienzo no está muy interesado en la historia, y bromea con esta, pero a medida que avanza está más y más interesado, y entiende el camino que sus hijos, los otros dioses, han pasado para estar donde están en la historia.

En los tráilers vimos que existirá diferentes tipos de equipamiento, ¿Esto afectará el gameplay?

Todo el equipo, armas, tiene determinadas mejoras que te pueden ayudar en el combate, tu equipo, la armadura que llevas en tu cuerpo, tiene mejoras que puede ser salud, estamina, o ciertos movimientos que te pueden ayudar. Hay un montón de opciones que tendrás. Quisimos limitar el número de equipo que habrá, así no te sobrecargaremos con espadas o equipo. Queríamos limitarlo y que cada pieza tenga un significado y pueda tener un impacto en el estilo y la forma en que juegas el título.

¿Existirán micro-transacciones?

El único plan que tenemos en este aspecto, será totalmente cosmético.

En los adelantos vimos a Fenyx combatiendo con varios monstruos de la mitología griega, pero ¿enfrentará a algún dios?

Tu meta es ayudar a los dioses, pelearás contra algunos héroes griegos caídos, personajes como Aquiles, o Hércules, que es un demi-god que ha sido corrompido por Tifón, pero tu objetivo es ayudar a los dioses griegos, reunirlos, e ir a enfrentar a Tifón, quien es tu enemigo final que ha estado corrompiendo el mundo y volviendo los humanos en piedra.

En los diferentes videos, notamos una similitud en el estilo visual con Legend of Zelda: Breath of the Wild, ¿Existe una inspiración del juego de Nintendo, o de algún otro título?

Creo que tomamos un montón de inspiración de un montón de cosas, nuestro director de arte tomó inspiración de Studio Ghibli, para la jugabilidad tomamos inspiración de diferentes juegos, como Jak and Daxter o Super Mario Odyssey, así que hay un montón de cosas que nos influenciaron, incluyendo lo que finalizamos hace dos años con Assassin’s Creed Oddyssey, y es todo eso reunido en Immortals Fenyx Rising.

El juego se siente un tanto diferente de otros juegos de Ubisoft, como Watch Dogs, Assassin’s Creed, o Far Cry, ¿Esto fue intencional?

Si queríamos hacer un poco las cosas diferentes de lo que habíamos hecho en el pasado, de lo que veníamos con Assassin’s Creed Odyssey, queríamos la experiencia un poco más incierta, que supieras todo, que tuvieras un mapa o una lista, o un completo entendimiento de lo que hay en el juego. De que automáticamente entendieras lo que hay que hacer y sólo tuvieras que hacerlo. Cuestionamos mucho las formas en que nos acercamos y damos la información a los jugadores.

Immortals Fenyx Rising saldrá el próximo 3 de diciembre para Xbox One, PS4, Switch, PC, Stadia y próximamente para las consolas de siguiente generación.