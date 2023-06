Disney sigue buscando la forma de abrir el cofre para un reinicio de Piratas del Caribe

Aunque por largo tiempo se ha hablado del proyecto, la idea de un reinicio de la saga de Piratas del Caribe no ha logrado salir adelante.

En un momento se habló de una versión femenina, lo que permitiría mantener a flote a la saga, que es una de las franquicias más lucrativas para el estudio, pero aquella idea finalmente terminó siendo desechada. Con todo y Margot Robbie en el rol principal.

Y ahora, en una reciente entrevista de The New York Times, el presidente de Walt Disney Studios Motion Picture Production, Sean Bailey, aseguró que ya tienen una idea para sacar adelante al proyecto. “Creemos que tenemos una historia realmente buena y emocionante que honra las películas anteriores pero también tiene algo nuevo que decir”, dijo Bailey.

Claro que el principal obstáculo del renacimiento de Piratas del Caribe sigue siendo la asociación de la marca con el actor Johnny Depp, quien pasó por un juicio público con su exesposa, Amber Heard. No obstante, el propio Bailey remarcó que no hay nada comprometido por ahora en torno a un regreso o no de la figura de Jack Sparrow.

En el pasado, el productor Jerry Bruckheimer reconoció que la idea con Margot Robbie requiere de más trabajo, por lo que no está totalmente descartada, pero tienen una iniciativa con un “elenco más joven” que está en mejor pie. Y esa iniciativa sería a la que apuntó Sean Bailey.