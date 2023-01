Editora tras Tunic dice que servicios como Game Pass no son sostenibles para juegos indies

Bekah Saltsman, CEO de Finji, la editora tras el juego indie Tunic, se refirió recientemente a los servicios de suscripción mencionando que puede que los juegos independientes no sobrevivan en este ecosistema.

En conversación con GamesIndustry.biz, este señaló que si el mercado continúa en esta dirección los desarrolladores “tienen que depender de las cuotas de suscripción y las adquisiciones. Y, en general, las adquisiciones de suscripciones no pagan tantos años de desarrollo a un equipo, a menos que este equipo sea muy pequeño.”

Según agregó, “las suscripciones son asombrosas y aterradoras al mismo tiempo”, a la vez que menciona que “lo que más me preocupa son los equipos independientes más pequeños que tal vez no tengan un punto de apoyo temprano como creadores, que no tengan el espacio y el dinero para hacer más de un juego”.

Cabe recordar que en el último tiempo servicios como Xbox Game Pass han tenido un enorme crecimiento, e incluso PlayStation ahora cuenta con un sistema similar con el nuevo PlayStation Plus.

En cuanto a Tunic, el juego protagonizado por un pequeño zorro, se convirtió en uno de los juegos indies más populares de 2022.