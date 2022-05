El actor que interpreta a Nightwing en Titans dice que rechazó un cameo en la Crisis en Tierras Infinitas del Arrowverso

Cuando The CW emitió el crossover Crisis en Tierras Infinitas entre fines de 2019 y comienzos de 2020, el evento televisivo del Arrowverso contó con varios cameos abarcando desde Burt Ward y Kevin Conroy como versiones de Robin y Batman, hasta apariciones de los personajes de Titans, Doom Patrol y Stargirl por cortesía de imágenes de archivo.

Pero, aunque ya ha pasado bastante tiempo desde ese crossover y la era del Arrowverso parece estar llegando a su fin, recientemente Brenton Thwaites reveló que el evento de cinco episodios pudo incluir un cameo verdadero al menos con su versión de Dick Grayson/Nightwing.

Durante un panel en la Motor City Comic Con (vía The Cosmic Circus), Thwaites fue consultado sobre si las escenas que mostraron a Titans como la Tierra 9 en Crisis en Tierras Infinitas se sintieron como una especie de validación a ese programa por parte del Arrowverso.

“De hecho, decidí no hacerlo”, respondió Thwaites sobre el crossover. “Quiero decir que sé que mi imagen está en él. Pero yo lo rechacé por la razón que dije antes, somos creativamente un espectáculo diferente, y estoy muy orgulloso de Titans”.

Thwaites continuó planteando que su juicio no es llegar y hacer un crossover ya que eso implica poner en manos de otras personas algo que hizo un equipo creativo en particular.

“(Titans) no es mejor ni peor, simplemente es diferente, único”, indicó el actor. “Y creo que creativamente (hacer un crossover) es un poco para llamar la atención si realmente no es compatible con ambas historias. Si lo es, genial. Si las historias están realmente enriquecidas y un poco alargadas y siguen este maravilloso arco que se entrelaza con el otro, entonces es fantástico. Pero si realmente es solo para una promoción cruzada, entonces se siente raro ser parte de eso”.

Thwaites no indicó qué habría implicado un cruce efectivo entre Titans y la Crisis en Tierras Infinitas del Arrowverso. No obstante, en una conversación directa con The Cosmic Circus el actor explicó que prefiere que la serie se mantenga independiente para no perder lo que, para bien o para mal, es su sello.

“Si haces un crossover con un programa diferente, lo tratan como un trabajo diferente, y sabes que tienes que volar a ese lugar, aunque el estudio y quien esté a cargo harán que funcione, siento que tienes una opción ¿un derecho? Tienes la opción de leer el guión, estudiar el proyecto y, ya sabes, ser parte de lo que quieres ser parte y simplemente no era algo que quisiera hacer en ese momento”, explicó Thwaites. “Quiero decir, ya sea que creyera que debería realizarse un crossover o no, en realidad está fuera de lugar, solo creo que, ya sabes, Titans es un espectáculo tan único, la forma en que se ve, la forma en que se siente, los personajes y yo, egoístamente quiero preservar, la singularidad de eso”.

Titans actualmente está preparando su cuarta temporada, pero pese a los rumores aún no hay una fecha de estreno para ese ciclo.