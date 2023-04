El clásico vuelve a volar con el tráiler oficial de Peter Pan & Wendy

David Lowery, director de películas como A Ghost Story y Green Knight, volverá a colaborar con Disney tras el remake de Peter y el dragón para contar una nueva versión de la historia de Peter Pan.

Bajo el título de Peter Pan & Wendy, la nueva versión de la historia creada por J.M. Barrie tomará la experiencia de todo lo que marcó a la clásica versión animada tradicional de Disney, pero modernizando su propuesta en diversos ámbitos, incluyendo la representación de Tiger Lily y su tribu.

Sin embargo, el remake mantendrá las bases que darán cuenta de el encuentro entre Peter y Wendy, la visita a Nunca Jamás, las aventuras con los Niños Perdidos, la amenaza de los piratas del Capitán Garfio y, en definitiva, la amenaza del reloj. Tic. Toc.

Vean el nuevo tráiler oficial a continuación.

“Peter Pan & Wendy” presenta a Wendy Darling, una joven que busca evitar el internado y conoce a Peter Pan, un niño que se niega a crecer. Junto a sus hermanos y una pequeña hada, Campanita, viaja con Peter al mundo mágico de Nunca Jamás. Allí, se encuentra con un malvado pirata, el Capitán Garfio, y se embarca en una emocionante y peligrosa aventura que cambiará su vida para siempre.

La película está protagonizada por Jude Law (“Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore”), Alexander Molony (“The Reluctant Landlord”), Ever Anderson (“Resident Evil: The Final Chapter”), Yara Shahidi (“Grown-ish”), Alyssa Wapanatâhk, Joshua Pickering (“El descubrimiento de las brujas”), Jacobi Jupe, Molly Parker (“House of Cards”), Alan Tudyk (“Rogue One: Una historia de Star Wars”) y Jim Gaffigan (”El show de Jim Gaffigan “)

“Peter Pan y Wendy” está dirigida por David Lowery a partir de un guión de David Lowery y Toby Halbrooks (“El caballero verde”) basado en la novela de J. M. Barrie y la película animada “Peter Pan”. El productor es Jim Whitaker (“Pete’s Dragon”), con Adam Borba (“A Wrinkle in Time”), Thomas M. Hammel (“Thor: Ragnarok”) y Toby Halbrooks como productores ejecutivos.

“Peter Pan & Wendy”, una reinvención de la novela de J.M. Barrie y el clásico animado de 1953, será estrenado el 28 de abril en Disney+.