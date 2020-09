El cómic de Batman Beyond fue cancelado

DC Comics anunció que otro de sus títulos terminará durante los próximos meses. Siguiendo los anticipados finales de publicaciones como Batgirl, Justice League Odyssey, Teen Titans y Hawkman, ahora la editorial informó que Batman Beyond llegará a su fin en diciembre.

De acuerdo a lo revelado por las solicitudes de la compañía para diciembre (vía Newsarama), las aventuras de Terry McGinnis finalizarán en Batman Beyond #50.

Dicho cómic estará a cargo del equipo creativo compuesto por Dan Jurgens, Sean Chen y Sean Parsons, y a lo largo de sus 32 páginas presentará a un Terry que fue culpado injustamente por crímenes que no cometió. Todo por obra de su rival, Inque.

“El final de la icónica carrera de Dan Jurgens en Batman Beyond encuentra a Terry McGinnis acusado de crímenes que no cometió”, dice la descripción revelada por DC. “Cuando uno de sus mayores villanos, la formidable Inque, se hace pasar por Batman y causa estragos en Gotham City, Wonder Woman aparecerá para enfrentarse a Batman Beyond. ¿Podrá Terry convencerla de que él es inocente o se encontrará a sí mismo como enemigo de uno de los mayores héroes del Universo DC? ¡La épica conclusión de la serie está aquí!”.

La portada de este número fue realizada por Dan Mora y puedes verla a continuación:

Batman Beyond #50 será publicado el 22 de diciembre de 2020.