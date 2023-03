El director de The Green Knight realizó un episodio de Star Wars: Skeleton Crew

Otro director ha sido confirmado para Skeleton Crew, la nueva serie de Star Wars para Disney Plus. Siguiendo el anuncio de la participación de Daniel Kwan y Daniel Scheinert como directores de un episodio de ese proyecto, ahora One Take News reveló que David Lowery también comandó un capítulo de esta serie.

Lowery es conocido por su trabajo en The Green Knight y el nuevo remake live-action de Peter Pan & Wendy. Por ahora se desconoce qué episodio de Skeleton Crew dirigió, pero cabe recordar que la serie ideada por Jon Watts (Spider-Man: No Way Home) será liderada por Jude Law y girará en torno a un grupo de niños que están perdidos e intentarán encontrar su lugar en la galaxia.

Jon Favreau y Dave Filoni estarán involucrados como productores ejecutivos y se espera que más detalles de Skeleton Crew sean revelados durante la próxima semana en el marco de la “Star Wars Celebration 2023″.