El director del último episodio de Hawkeye también quedó sorprendido por la escena post-créditos

[Esta nota contiene spoilers de Hawkeye]

Después de que todos sus episodios cerraran inmediatamente, Hawkeye finalmente se sumó a la tradición de Marvel Studios e incluyó una escena post-créditos en su último episodio. Pero mientras en la mayoría de las producciones MCU las escenas post-créditos se han utilizado para anticipar algunos planes a futuro del universo cohesionado, en la historia de Clint Barton y Kate Bishop todo concluyó con una versión extendida de Rogers: The Musical.

Si esperaron con entusiasmo por la escena post-créditos de Hawkeye, probablemente ustedes están entre ese grupo de personas que simpatizan con el desdén de Barton por el musical de Steve Rogers. Y, aunque como en todas las apuestas del MCU hay quienes defienden esa decisión, hasta el propio director del último episodio de Hawkeye contó que se sorprendió por aquella escena post-créditos.

En una entrevista con Collider Rhys Thomas, el director de “¿Llegó la Navidad?”, el último episodio de Hawkeye, fue consultado respecto al plan para incluir a Rogers: The Musical en el cierre del programa.

“No estaba al tanto. No estaba planeado que esa fuera la forma en que el programa iba a cerrar”, respondió Thomas. “En realidad, yo también estaba un poco a oscuras. Tenía curiosidad, como: ‘¿Se reservará este espacio para poner algo más?’ En la tradición por la que Marvel es conocido, estaba esperando lo que iba a ser”.

Pero, en lugar de incluir una pista sobre el futuro de Kate Bishop o las próximas andanzas de Clint Barton, los espectadores de Hawkeye recibieron un vistazo al musical de Steve Rogers y aunque muchos esperaban que revelara a alguien en el público, la escena simplemente quedó como una muestra de ese espectáculo.

“Tomaron la decisión de poner el musical al final allí con lo cual, honestamente, estaba un poco en conflicto porque, como fan, dije: ‘La gente, quiere ver algo, quiere saber lo que vendrá después. ¿Esto los va a decepcionar?’”, señaló Thomas. “Para ser justos de nuevo, para el equipo, fue como: ’No, no, no, es Navidad, es ligero’. Tenemos mucha sangre en este episodio, es divertido. Es un lanzamiento divertido al final y es una buena manera de despedir a la gente”.

En ese sentido, Thomas agregó que la escena de Rogers: The Musical no se filmó especialmente para finalizar Hawkeye y simplemente usaron lo que se había grabado para el primer capítulo.

“Así es como sucedió y en términos de lo que fue, eso fue parte de ... obviamente, cuando lo filmamos para el episodio 1, lo filmamos todo. Pero obviamente en el episodio 1 el enfoque estaba más en Jeremy (Renner) y menos en la actuación”, sentenció el director. “Fue (una) evolución de eso”.

Considerando que en el propio final de Hawkeye desde Marvel Studios añadieron un matiz a una simple broma de Avengers: Age of Ultron, no parece descabellado imaginar que quizás en algún futuro la compañía quiera jugar con esta escena post-créditos e incluya algo interesante allí. Pero por ahora lo único que nos deja es la canción “Save The City”.