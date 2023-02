El enemigo de Homero Simpson fue una de las inspiraciones de M.O.D.O.K en Ant-Man and the Wasp: Quantumania

[En esta nota encontrarán spoilers Ant-Man and the Wasp: Quantumania]

Ant-Man and the Wasp: Quantumania no solo establecieron varios antecedentes de la versión principal de Kang con la que tendrán que lidiar los héroes del MCU, sino que también introdujo a M.O.D.O.K a la popular franquicia de Marvel Studios.

Pero este M.O.D.O.K tenía varios detalles diferentes a su contraparte de los cómics partiendo desde su origen como un Darren Cross rescatado por Kang para convertirse en su lacayo, hasta su humor y motivaciones.

En ese sentido, en una conversación con la revista SFX el guionista de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Jeff Loveness, reveló que su versión de M.O.D.O.K no solo fue influenciada por los cómics, sino que también recogió influencias de otras producciones como Los Simpson.

Concretamente Loveness reveló que una influencia en la caracterización de M.O.D.O.K en Quantumania fue Frank Grimes, el enemigo de Homero en Los Simpson.

“MODOK es quizás lo que más me gusta de la película”, dijo Loveness. “Obviamente, somos muy fieles a los cómics con el diseño y la apariencia, pero luego le ponemos un poco más. Tal vez me despidan de The Kang Dynasty cuando la gente lo vea, pero algunos de mis momentos favoritos provienen de M.O.D.O.K y la dinámica que existe allí”.

“Solo diré que se inspiró en Kevin Kline en A Fish Called Wanda y Frank Grimes en un viejo episodio de Los Simpson: este hombre realmente fastidioso, egoísta, autoritario pero también profundamente triste e inseguro que sabe que tiene una mierda de trato en la vida y está tratando de sacar lo mejor de él”, añadió.

A Fish Called Wanda (o Los enredos de Wanda en español es una película de 1988 en la que Kline da vida a Otto. Todo mientras que Frank Grimes es un personaje que apareció acotadamente en Los Simpson como un sujeto con una pésima vida que llegó a trabajar a la Planta Nuclear de Springfield y declaró a Homero como su enemigo al ver todo lo que tenía prácticamente sin esforzarse.

Frank Grimes muere en su aparición en Los Simpson, por lo que su destino y dinámica con Homero son influencias claras (aunque un poco inesperadas) en el resultado final de Quantumania que pese a las polémicas ha sido defendido por Loveness.