El optimismo de Gus y la emoción del cómic: Conversamos con Jim Mickle y Beth Schawrtz sobre el desarrollo y las bases de la serie de Sweet Tooth

Cuando se comenzó a hablar públicamente sobre una adaptación de Sweet Tooth, el cómic creado por Jeff Lemire y publicado por el difunto sello Vertigo ya había concluido hace más de cinco años. Sin embargo, aunque la esperada serie amparada por Netflix recién se estrenará durante semana, su propuesta está más vigente que nunca.

Sí, Sweet Tooth es la historia de un niño híbrido de venado y humano, pero su adaptación también es un relato que tiene como telón de fondo a un mundo azotado por una peligrosa enfermedad y donde lamentablemente salen a relucir temas como la discriminación y el egoísmo.

Pero aunque con esa premisa Sweet Tooth fácilmente podría quedar como una apuesta deprimente en el contexto del coronavirus, sus creadores quieren que sea todo lo contrario.

Con miras al estreno de Sweet Tooth en Netflix, en Mouse tuvimos la oportunidad de conversar con Jim Mickle y Beth Schwartz, el creador y la productora ejecutiva de la serie, sobre el desarrollo de este programa, la colaboración con Jeff Lemire y cómo el optimismo de Gus se convirtió en el centro de esta historia.

-¿En qué etapa del desarrollo de la serie estaban cuando comenzó la pandemia?

Schwartz: “El piloto fue filmado aproximadamente 2 años antes de que ocurriera la pandemia y luego, cuando comenzamos la sala (de escritores) para la temporada 1, comenzamos en enero de 2020, por lo que solo pasaron un par de meses antes de que comenzara la pandemia. Ya habíamos descifrado toda la primera temporada, creo que se escribieron un par de episodios antes de que comenzara la pandemia. Y, luego alrededor del episodio cuatro, transitamos hacia la muy deprimente sala de Zoom cuando comenzamos nuestra cuarentena”.

- ¿Cómo afectó eso al desarrollo de la serie?

Schwartz: “Realmente no lo afectó. Como dije, ya habíamos ideado la temporada antes a la pandemia, por lo que realmente no nos alejamos de muchos de nuestros grandes puntos de la historia porque el programa realmente no se centró tanto en la pandemia, se trata más de la esperanza y nuestros personajes y encontrar una familia y una especie de efecto posterior de esa pandemia.

(...)Nuestros mayores cambios fueron en la producción, en la forma en que lidiamos con eso en el set y en términos de nuestro casting. Todo el mundo viajó a Nueva Zelanda y tuvo que hacer cuarentena durante 2 semanas. Esos fueron los cambios más grandes que tuvimos debido al COVID”.

-¿Hay elementos que trataron de evitar por la contingencia?

Mickle: “No realmente, como dijo Beth la pandemia en nuestra historia es solo un punto de partida para una historia mucho más diferente sobre Gus y sus aventuras y creo que ese siempre fue el caso. Entonces no existieron muchas cosas que tratamos de evitar. También sabíamos que las cosas iban a cambiar tan rápido que no tenía sentido que tratáramos de predecir qué pasaría en el mundo después. Era sobre contar la historia de Gus y confiar en que las piezas encajaran en su lugar”.

-El cómic de Sweet Tooth no es una lectura sencilla en el sentido de que tiene varios momentos desgarradores. No obstante, al menos en sus primeros episodios, la serie tiene un tono menos sombrío ¿Trataron intencionalmente de alejarse de eso?

Mickle: “Sí, eso era parte de las ideas originales que estábamos manejando. En ese tiempo era realmente sobre tratar de encontrar una especie de nueva sensación para las historias apocalípticas y creo que cuando salió el cómic por primera vez- creo que en 2010- se sintió muy innovador por lo que estaba haciendo. Y, cuando comenzamos a trabajar en la historia en 2016, creo que mucho en el mundo había cambiado y parecía como si fuéramos a tener que seguirle el ritmo y en ese tiempo habían muchas cosas tortuosas sucediendo en el mundo y realmente se sentía como, ya sabes: ‘¿Y si ahondamos en la esperanza y el optimismo del personaje de Gus y realmente sacamos eso a la superficie y hacemos que eso sea lo que realmente guíe nuestra historia?’

Luego, a medida que pasaron los años y comenzamos a hacer el programa, sobretodo cuando empezó el COVID, creo que se sintió como una decisión con la que podríamos estar felices porque teníamos que contar la historia día a día durante tiempos difíciles con la esperanza de que la audiencia esté abierta a eso”.

-Y bajo esa propuesta ¿Tenían elementos que consideran centrales para Sweet Tooth y que querían mantener a toda costa en la serie?

Schwartz: “Pienso mucho en (...) usamos muchos personajes principales. Creo que éramos muy conscientes de usar la mayoría de los personajes a pesar de que teníamos la libertad de cambiarlos un poco respecto a los cómics. Pero creo que eso es todo en términos de lo que queríamos mantener, así como las ideas y los temas que eran del cómic que Jeff Lemire puso tan claramente. También queríamos agregar a Gus y su punto de vista tanto como pudiésemos porque el programa obviamente se abre un poco más, pero siempre vuelve a ser la historia de Gus”.

Mickle: “También creo que (queríamos mantener) la emoción del cómic. Creo que Jeff no tiene miedo de hablar a veces de temas como la soledad y la esperanza de una manera que- creo que muchas veces la gente piensa que se siente un poco, no lo sé, hay veces en que la gente trata de usar la ironía como una forma de evitar sentir esas emociones genuinas especialmente en las narraciones de género- y creo que Jeff no tiene miedo de hacer eso.

Como dijiste, eso a veces hace que el cómic sea difícil de leer y a veces tiene una verdadera intensidad en él, creo que queríamos mantener la esperanza viva, pero también asegurarnos de que cuando las cosas pasaran y afectaran a nuestros personajes verdaderamente pudieran sentirlas y no fueran solo puntos de la trama.

Schwartz: “Y las vulnerabilidades también. Todos nuestros personajes son muy vulnerables porque han vivido algo. Y obviamente ahora todos nosotros sabemos cómo se siente eso porque hemos vivido a través de eso también. Así que eso era algo que queríamos honrar”.

-¿Cómo colaboraron con Jeff Lemire en la serie?

Mickle: “Cuando hicimos el piloto, vino a Nueva Zelanda cuando estábamos filmando y fue genial. Desafortunadamente con el Covid no pudo venir durante el resto de la serie, pero leyó las cosas a medida que las enviamos, le enviamos cosas, ya sabes, y siempre fue muy respetuoso y muy confiado en nuestro proceso. También llegó a la sala de escritores en algún momento y consiguió reducir el peso en algunas cosas.

Fue muy respetuoso, incluso cuando hicimos cambios en lo que estábamos haciendo y creo que entendió por qué los estábamos haciendo. Y, si tenía ideas sobre cómo esas cosas podrían aterrizar aún más, las ofrecía y era genial. Fue genial tener a alguien que viviera con eso, pero que también entendiera cómo las cosas tenían que girar para adaptarse a la forma de la historia que estábamos contando”.

Schwartz: “Creo que terminó convirtiéndose en fanático del programa. Incluso aunque creó la propiedad intelectual y el cómic. Creo que realmente disfrutó leyendo los guiones cuando llegaron y sorprendiéndose con algunas de nuestras elecciones, por lo que obviamente somos muy afortunados de haber tenido su apoyo”.

Ilustración inspirada en la serie por Jeff Lemire y José Villarrubia (vía @SweetTooth en Twitter).

-Finalmente, ¿Qué es lo que ofrecerá Sweet Tooth para los fanáticos del cómic y qué es lo que ofrecerá para quienes no conocen a la historia de Gus?

Schwartz: “Espero que los fans disfruten de toda la diversión que tiene el programa, la buena naturaleza y la calidez de Gus. Sabes, personalmente fue un viaje increíble para nosotros el poder ejecutar y crear este programa durante la pandemia. Fue una gran luz para nosotros y esperamos haber llevado eso al programa también”.

Mickle: “Diré la esperanza de ello. La esperanza de Gus como personaje, quien de alguna manera no sabe cómo decepcionarse o cómo desilusionares o ser cínico del mundo. Eso siempre se sintió como una forma de mirar el mundo y decir: incluso en tiempos difíciles podemos atravesar algo. Y creo que, a medida que hicimos el programa el año pasado, ese fue un mensaje realmente importante”.

Sweet Tooth se estrenará este 4 de junio en Netflix.