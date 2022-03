El próximo libro de Avatar: The Last Airbender se enfocará en Yangchen, otra predecesora de Aang

Mientras aún no hay actualizaciones importantes sobre los próximos proyectos de Avatar Studios, los fanáticos del mundo de Aang y compañía finalmente tienen un nuevo contenido para esperar.

Esta semana la editorial Abrams Books anunció sus planes para publicar un nuevo libro de la línea “Chronicles of the Avatar”, pero esta vez el texto no estará enfocado en Kyoshi, sino que se centrará en las aventuras de Yangchen.

Si no recuerdan completamente la trayectoria del Avatar, cabe señalar que Yangchen es la maestra del aire que precedió a Aang en el ciclo del Avatar. En ese sentido, su historia se desarrolla antes de Kuruk, Kyoshi y Roku, pero después de Szeto y obviamente Wan.

Este nuevo libro se llamará Chronicles of the Avatar: The Dawn of Yangchen, será escrito por F. C. Yee (The Rise of Kyoshi, The Shadow of Kyoshi) y esta se su descripción:

“Plagada por las voces de los Avatares antes que ella desde que tiene memoria, Yangchen aún no se ha ganado el respeto que siente por Avatar Szeto, su predecesor. En una era en la que la lealtad se compra en lugar de ganarse, tiene pocas razones para confiar en su consejo. Cuando Yangchen viaja a Bin-Er en el Reino Tierra por asuntos políticos, un encuentro casual con un informante llamado Kavik lleva a una asociación cautelosa. Bin-Er es una ciudad gobernada por mercaderes shang corruptos que se han resentido del voluble Rey de la Tierra y sus caprichos. Para escapar de su influencia, los shang tienen una solución en mente: una misteriosa arma de destrucción masiva que pondría el poder en sus manos. Mientras Yangchen y Kavik intentan frustrar el plan de los shang, su improbable amistad se profundiza. Pero para que Yangchen pueda trazar su curso como una avatar singularmente poderosa, debe aprender a confiar en su propia sabiduría por encima de todo”.

Chronicles of the Avatar: The Dawn of Yangchen será publicado el 19 de julio en Estados Unidos