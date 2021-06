El Señor de los Anillos tendrá una nueva película animada

New Line Cinema y Warner Bros. Animation están trabajando en una nueva película ambientada en el mundo de El Señor de los Anillos. Se trata de The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, una nueva producción animada que buscará contar la historia detrás de la fortaleza de Helm’s Deep.

The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim será dirigida por Kenji Kamiyama (Blade Runner: Black Lotus) en base a un guión de Jeffrey Addiss y Will Matthews (The Dark Crystal: Age of Resistance). Pero quizás lo más llamativo de este proyecto es que, según recoge /Film, su premisa se posicionará como un complemento para la trilogía de El Señor de los Anillos dirigida por Peter Jackson.

En ese sentido, este proyecto no solo pretende contar con una “historia y los elementos artísticos entretejidos que volverán a conectar a los fans con la emoción y la maravilla cinematográfica de la Tierra Media”, sino que su equipo creativo también tendrá a Philippa Boyens, guionista de las películas, como consultora.

En cuanto a su trama, por ahora solo está claro que The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim buscará “expandir y explorar la historia no contada detrás de la fortaleza de Helm’s Deep, ahondando en la vida y los tiempos empapados de sangre”.

Sola Entertainment estará a cargo de la animación de esta película y Warner Bros tendría a The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim en desarrollo rápido con miras a un estreno en cines.