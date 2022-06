El showrunner de The Flash quiere que Mia Smoak aparezca en la novena temporada

Un par de semanas atrás el showrunner de The Flash, Eric Wallace, aseguró que era poco probable que Legends of Tomorrow tuviese una despedida en la novena temporada de la serie del velocista escarlata. Todo porque puede que el próximo ciclo sea también sea el final de las aventuras televisivas de Barry Allen.

No obstante, aunque The CW y Warner Bros todavía no se pronuncian sobre el futuro de la serie, ahora Wallace abrió la puerta para otro crossover en el noveno ciclo de The Flash.

En una declaración para TV Line a propósito de la pregunta de un fanático, Wallace indicó que le gustaría que Mia Smoak/Mia Queen, la hija de ver Queen y Felicity Smoak, formara parte de la novena temporada de la serie.

“(Mia) no aparecerá este año, pero espero tenerla de vuelta en la temporada 9″, dijo Wallace.

Después del final de Arrow, The CW intentó seguir adelante con la historia de Mia Smoak de la mano de un spin-off enfocado en ese personaje Dinah Drake y Laurel Lance. No obstante, el proyecto llamado Green Arrow and The Canaries no prosperó.