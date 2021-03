El showrunner de The Flash quiere traer de regreso a Zoom

El final de la segunda temporada de The Flash no dejó mucho espacio para dudas. Después de propiciar la carrera que quería contra Barry Allen, Zoom finalmente fue atrapado por The Time Wraiths y arrastrado a la Fuerza de Velocidad debido al uso que le había dado a sus poderes.

Pero en este tipo de series nadie nunca se va para siempre y recientemente el showrunner de The Flash, Eric Wallace reveló que quiere volver a incorporar a Zoom a la historia del velocista escarlata.

En una entrevista con EW posterior al estreno de la séptima temporada, Wallace volvió anticipar que el nuevo ciclo de la serie contemplará a un villano de las primeras temporadas. No obstante, al ser consultado respecto a si ese personaje era Zoom el showrunner descartó esa posibilidad y aseguró que aún está ideado una forma de reincorporar al villano a la serie.

“No (es Zoom)”, dijo Wallace al ser consultado sobre el villano que aparecerá en los próximo episodios. “Solo puedo decir que respecto a los primeros tres villanos velocistas, todos saben que tengo un lugar especial para Zoom en mi corazón”.

“Todo el mundo ama a Savitar. Pero yo amo un poco de Zoom y amo un poco de la temporada 2″, agregó. “En algún momento estoy decidido a traer de vuelta a Zoom, aunque sea solo por unos pocos episodios. Todavía no he descubierto cómo, pero lo haré. Dame tiempo”.

La última vez que Zoom apareció en The Flash (omitiendo al flashback del episodio 100 de la serie), el villano fue atrapado por The Time Wraiths, sin embargo, esa no fue su última aparición en el Arrowverso y el malvado velocista también figuró como Black Flash en la segunda temporada de Legends of Tomorrow, por lo que cualquier regreso del Hunter Zolomon en el presente tendría que lidiar con eso.