El showrunner original de Daredevil opinó sobre la aparición de Matt Murdock en She-Hulk

Steven DeKnight, guionista y showrunner de la primera temporada de Daredevil (2015), opinó sobre la aparición de Matt Murdock en She-Hulk: Attorney at Law.

El jueves pasado Disney Plus estrenó el séptimo episodio de su serie centrada en Jennifer Walters y allí, en medio de una trama con Leap-Frog, finalmente se concretó la esperada aparición de Matt Murdock/Daredevil en la serie.

Siguiendo su cameo en Spider-Man: No Way Home, Murdock nuevamente fue interpretado por Charlie Cox; por lo que como pueden imaginar la emisión del capítulo no dejó indiferentes a los fanáticos.

Así, mientras no han faltado los reclamos por la propuesta del MCU para el abogado y vigilante, Steven DeKnight le dio su visto bueno a lo que ofreció el episodio más reciente de She-Hulk: Attorney at Law.

“No podría apoyar a Matt Murdock y Jennifer Walters más duro si lo intentara. Y, mierda, ¿qué encantador es Charlie Cox? Grandes halagos para el equipo de She-Hulk por tomar lo que hicimos con Daredevil y seguir adelante ¡Me encantó cada minuto!”, indicó el showrunner de la primera temporada de Daredevil (2015).

Todo antes de añadir que el humor que marcó a esta nueva aparición de Matt Murdock no fue un problema para él.

“Es una toma más ligera, y estoy absolutamente aquí para ello. Al igual que en los cómics, hay muchas formas de explorar el personaje. Y mientras Charlie esté en el traje, estaré observando”, añadió DeKnight. “Amé la reintroducción de Jessica Gao y compañía para Daredevil en el MCU en She-Hulk. ¡Enormes felicitaciones! ¡Gracias por cuidar tan fantásticamente al personaje!”.

Previamente ya se había advertido que She-Hulk nos mostraría a un “lado más ligero” de Matt Murdock para calzar con la propuesta de la serie, por lo que todo indica que las siguientes apariciones del personaje en el MCU - que incluyen a Echo y Daredevil: Born Again- podrían tener una dinámica diferente.