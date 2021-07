El tráiler de The Witcher: Nightmare of the Wolf, la precuela animada que presentará Netflix

Además de la fecha de estreno de la segunda temporada de The Witcher, en Netflix también presentaron durante esta jornada al primer tráiler del spin-off de animación que funcionará como precuela.

La serie en cuestión será conocida bajo el nombre de The Witcher: Nightmare of the Wolf, profundizando en la historia de los orígenes del maestro de Geralt. Todo esto bajo el trabajo de Studio Mir, Lauren Schmidt Hissrich (showrunner de The Witcher) y el guionista Beau DeMayo.

A grandes rasgos, la serie dará cuenta de Vesemir, un joven Witcher que se divierte matando monstruos para obtener una recompensa en monedas. Pero todo cambiará una vez que un nuevo poder se levante en el Continente.

Pueden ver el primer tráiler a continuación.

Por ahora se desconoce si Kim Bodnia, quien interpretará a Vesemir en la segunda temporada de The Witcher, dará voz al personaje,

Finalmente, tengan en cuenta que la película será estrenada el 23 de agosto.