Elden Ring tendrá varios jefes opcionales que serán más difíciles de vencer

Si bien hace poco el presidente de FromSoftware, Hidetaka Miyazaki, djio que Elden Ring tendrá una dificultad moderada en comparación a los juegos de Dark Souls, el videojuego no carecerá de desafíos que pondrán a prueba la frustración de los jugadores.

En entrevista con Gamer Braves, Yasuhiro Kitao, productor de Elden Ring, contó que los jefes opcionales serán muy difíciles de ganarles.

“En cuanto a los jefes no esenciales y opcionales y ocultos, hay algunos de ellos que hemos aumentado deliberadamente el desafío para aquellos jugadores que quieran buscar este tipo de experiencia. Con suerte, si tienes esa inclinación, podrás buscar algunos retos realmente difíciles escondidos en el mundo”, declaró Kitao.

Esto representa buenas noticias para los jugadores de Elden Ring, ya que atraerá a una variedad más amplia de público, ya sea complaciendo a sus fanáticos que buscan un desafío mayor o a llamando nuevas audiencias que quieran deleitarse con la historia que escribió George R. R. Martin.

“Elden Ring es un sucesor tradicional de la serie Dark Souls como nuestro próximo gran juego de rol de acción y fantasía, por lo que queríamos tomar esa serie como base y expandir el alcance y la escala de formas que antes no podíamos. Así que, por supuesto, tomamos elementos de Dark Souls 2 y los otros juegos y los adaptamos para adaptarlos a la jugabilidad y al mundo de Elden Ring”, dijo el productor del juego.

Por si no has probado ningún juego de Dark Souls, Kitao también comento que “solo queremos que el juego sea divertido para muchos tipos diferentes de jugadores y no intentamos intencionalmente hacerlo fácil, dependiendo del estilo de juego de un jugador a otro”.